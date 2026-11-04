‘Mali sıkıntı yok’

Başbakan Ünal Üstel, 40 bin TL tutarındaki ödemelerin 15 Kasım’dan önce, 13. maaşların ise en geç 20 Aralık’a kadar yapılacağını açıkladı. Ödemeler konusunda herhangi bir mali sıkıntı bulunmadığını belirten Üstel, tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

40 bin TL’lik ödemelerin takvimine ilişkin açıklama yapan Üstel, söz konusu ödemenin kasım ayı içerisinde gerçekleştirileceğini daha önce duyurduğunu hatırlattı.

15 Kasım’ın KKTC’nin kuruluş yıl dönümü olduğuna işaret eden Üstel, 40 bin TL’lik ödemenin bu özel güne yönelik bir sürpriz olarak planlandığını belirterek, ödemelerin 15 Kasım’dan önce yapılacağını ifade etti.

Maaşların ödeme takvimine de açıklık getiren Üstel, ödemelerin aralık ayı içerisinde ve en geç 20 Aralık’a kadar gerçekleştirileceğini söyledi.

Yasal düzenlemeler nedeniyle 13. maaşların daha erken ödenmesinin mümkün olmadığını belirten Üstel, öncelikle kasım ve aralık ayı maaşlarının, ardından 13. maaşların ödeneceğini kaydetti.

Üstel, “Bütün hazırlıklarımızı yaptık. Her şeyimiz yerindedir. Hiçbir sıkıntı, hiçbir sorun yok. Halkımız müsterih olsun” ifadelerini kullandı.

Başbakan Üstel, sosyal yardım ve engelli yardımı alan vatandaşlara yönelik yeni desteklerin de önümüzdeki günlerde açıklanacağını belirtti.

