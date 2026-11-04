Başbakan Ünal Üstel, 40 bin TL tutarındaki ödemelerin 15 Kasım’dan önce, 13. maaşların ise en geç 20 Aralık’a kadar yapılacağını açıkladı. Ödemeler konusunda herhangi bir mali sıkıntı bulunmadığını belirten Üstel, tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi.
40 bin TL’lik ödemelerin takvimine ilişkin açıklama yapan Üstel, söz konusu ödemenin kasım ayı içerisinde gerçekleştirileceğini daha önce duyurduğunu hatırlattı.
15 Kasım’ın KKTC’nin kuruluş yıl dönümü olduğuna işaret eden Üstel, 40 bin TL’lik ödemenin bu özel güne yönelik bir sürpriz olarak planlandığını belirterek, ödemelerin 15 Kasım’dan önce yapılacağını ifade etti.
Maaşların ödeme takvimine de açıklık getiren Üstel, ödemelerin aralık ayı içerisinde ve en geç 20 Aralık’a kadar gerçekleştirileceğini söyledi.
Yasal düzenlemeler nedeniyle 13. maaşların daha erken ödenmesinin mümkün olmadığını belirten Üstel, öncelikle kasım ve aralık ayı maaşlarının, ardından 13. maaşların ödeneceğini kaydetti.
Üstel, “Bütün hazırlıklarımızı yaptık. Her şeyimiz yerindedir. Hiçbir sıkıntı, hiçbir sorun yok. Halkımız müsterih olsun” ifadelerini kullandı.
Başbakan Üstel, sosyal yardım ve engelli yardımı alan vatandaşlara yönelik yeni desteklerin de önümüzdeki günlerde açıklanacağını belirtti.
‘Mali sıkıntı yok’
Başbakan Üstel, 13’üncü maaşların 20 Aralık’a kadar ödeneceğini açıkladı
Başbakan Ünal Üstel, 40 bin TL tutarındaki ödemelerin 15 Kasım’dan önce, 13. maaşların ise en geç 20 Aralık’a kadar yapılacağını açıkladı. Ödemeler konusunda herhangi bir mali sıkıntı bulunmadığını belirten Üstel, tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi.
YORUM EKLE
YORUMLAR
Tony / UK - 2 saniye Önce
Ne sosyal medya algoritmaları ve yapay zeka vasıtasıyla sana özel gerçekleştirdiğin manipulasyonlar dahil,ne yalanların,ne sahtekarlıkların,nede sağa sola dağıttığın rüşvetler seni kurtaramayacak..Ne de İçeriği tamamen boş, rasyonel hiçbir plan veya program barındırmayan ancak duyulduğunda herkesin kulağına hoş gelen, yüksek ahlaki ve duygusal kelimelerle konuşmalarına da itibar eden yok..Herkes biliyor ki elçiden yazılı eline verilir sen de yarım yamalak dilinle okumaya çalışıyorsun..Suni çoğunluk yaratmaya çalışıyorsun (Astroturfing) ama buna da inanan yok herkes seninle alay ediyor..
YEYEMEM YOK bayım YEYCEN..
Kazası boş KKTCnin mali sıkıntısı Yok diyor KKTC başbakanı ! Maaşları 40,000’leri 13’leri Maaş Artışlarını Ek Mesaileri ve Borç geri Ödemelerini
Ödetebilmek için Sayın Bakan Yine Yerel Bankalarımızdan Kaç Milyon Sterlin ‘ Euro ‘ ve Dolar Borçlanabilecektir acaba ?
Kağıttan Kale Ekonomisi ile KKTV’ye Milyonlarca Srerlin Döviz Borç verebilecek Yerel Bankamıza bir Brravvo desek mi ?