Özel aracını kullanmalı

Rum Sayıştay Başkanlığı, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in çocuklarının seyahatleri için resmî hizmet araçlarının kullanılmasını mercek altına aldı.

Alithia gazetesine göre; Sayıştay raporunda, Hristodulidis’in çocuklarının seyahatleri için resmî hizmet araçları kullanılarak kamuya ek külfet getirildiğine vurgu yapıldı. Çocukların güvenlik ihtiyacının göz ardı edilmediği belirtilen raporda, çocukların Hristodulidis ailesinin özel aracıyla seyahat etmesi gerektiği, güvenliklerinin polis eskortu ile sağlanabileceği kaydedildi.



Bina tadilatı

Aynı gazete, Rum Başkanlık Sarayı’nın üst katında bulunan başkanlık konutunda tamirat/tadilat çalışmaları yapıldığını, çalışmaları denetlemeye giden görevlilerin Hristodulidis’in eşi tarafından kovulduğunu yazdı.

Habere göre, kamu ihalesi ile başlatılan tamirat/tadilat çalışmalarını denetlemek üzere 6 Temmuz 2023’te Saray’ın üst katındaki konuta giden görevlilerden biri, Hristodulidis’in, büyükelçilerin itimatname ve atananların yemin törenlerinin yapıldığı ofisi önünde yapılan bazı çalışmaları görüntülemek istedi. Bir Saray çalışanının sözlü saldırısına uğrayan görevliden çektiği fotoğrafı silmesi istendi. Daha sonra tadilat/tamirat yapılan üst kata çıkmak isteyen yetkililere, fotoğraf makineleri ve cep telefonları alındıktan sonra izin verildi. Ancak üst katta Hristodulidis’in eşi Filippa “özel alan” olduğu gerekçesiyle görevlilerin çalışma yapılan yere girmelerine izin vermedi.

Hristodulidis’i aradı

Sayıştay Başkanı aynı gün Hirstodulidis’le telefon görüşmesi yaparak, kamu ihalesi ile yapılan çalışmalar söz konusu olduğu için denetleme yapmalarının şart olduğu izahında bulundu. Hirstodulidis denetim ziyareti yapılmasını kendisinin de hazır bulunması şartıyla kabul etti. Sayıştay başkanı bunun doğru olmadığını söylemesine rağmen Hristodulidis’in şartını kabul etti.

Sayıştay Başkanı, teknik denetim sorumlusu ve ilk ziyarette kötü davranılan iki yetkili ikinci ziyareti 12 Temmuz’da gerçekleştirdi. Sayıştay denetçisinin, üst kata sadece iki yetkilinin çıkması gerektiğini söylemesine rağmen Hristodulidis de çıktı ve denetim, huzurunda gerçekleşti.

Alithia Hristodulidis’in, başkanlık konutundaki çalışmaları yakından görmeleri için gazetecileri çağırmış olmasına rağmen, iki kez yaptığı ziyaret başvurusuna Saray tarafından cevap verilmediği bilgisini de ekledi.

Politis ise “Yetkililerin Çocuklarının Şoförü ve Hizmetçi Olmayın” başlıklı haberinde, Sayıştay Başkanlığı’nın, siyasilere-devlet yetkililerine koruma görevi yapan polislere, kendilerine görevleri dışında verilen emirlere uymamaları yönünde kesin talimat verilmesini istediğini yazdı.

