Kişi başı 40 bin TL

Hüseyin ÇİÇEK

İngiltere’den getirtilen Range Rover marka aracı sahte ithal belgesiyle ülkeye soktukları iddia edilen Ahmet Açıkgül, Samet Erdinç, Nebil Tepe, Ramadan Karabulut ve Çağan Çiftçi hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlılar dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hakan Özçürümez, Gümrük ve Rüsumat Dairesi’nde görevli bir personel tarafından, aldıkları bilgide Ahmet Açıkgül’ün sahibi olduğu galeriye, İngiltere’den getirtilen Range Rover marka aracın, limanda komisyoncu olarak görev yapan Ramadan Karabulut tarafından, sahte ithal belgesi ibraz edilerek ülkeye sokulduğunu öğrendiklerini belirtti.

Ahmet Açıkgül’ün polise verdiği ifade doğrultusunda, meseleyle bağlantılı olarak Samet Erdinç ve Nebil Tepe’nin de gözaltına alındığını anımsatan polis, mesele ile ilgili bağlantılı olan Çağan Çiftçi’nin de geçtiğimiz Pazartesi günü tutuklandığını anımsattı.

Soruşturmanın tamamlanmadığını, ancak zanlıların soruşturmaya etki edebilecek pozisyonda olmadığını bildiren polis, mahkemeden uygun teminat talep etti.

Mahkeme, zanlıların 40’ar bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı ikişer kefilin, 250’şer bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.