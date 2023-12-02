Özel gençler yalnız değil

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Hizmetler Dairesi'ne bağlı Gazimağusa İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ve merkezin 12.kuruluş yıldönümü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Verilen bilgiye göre, merkeze devam eden gençlerin çeşitli gösteriler sergilediği etkinliğe, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Gazimağusa Kaymakamı Özden Keser, bazı milletvekilleri ile Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit de katıldı.

Etkinlikte, Mağusa Kale Lions Kulübü ile Doğu Akdeniz Üniversitesi Özel Eğitim Kulübü ve Gazimağusa Meslek Lisesi öğrencileri de özel gereksinimli gençleri yalnız bırakmayarak çeşitli aktiviteler düzenledi.

Etkinlikte konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde İrfan Nadir 18 yaş Üstü Engelli ve Rehabilitasyon Merkezi gençlerinin sergilediği gösterilerde, çok özel duygular yaşadıklarını ifade etti.

Girne’de ‘Birlikte Kalbimize Dokunalım’ etkinliği

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Hizmetler Dairesi Girne 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında ‘Birlikte Kalbimize Dokunalım’ isimli etkinlik düzenledi.

Açıklamaya göre, etkinliğe, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu ve gençlerin aileleri katıldı.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, ruhu her sıkıldığında, stresli ortamdan ve sahteliklerden uzaklaşmak istediğinde, kafasını dinlediği birkaç yer olduğunu, bu yerlerden birinin de 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi olduğunu belirtti.

Etkinlikte gençler, tiyatro ve dans gösterileri sergiledi.

18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi tarafından Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’na plaket takdim edildi.

