Endişe verici

Suna ERDEN

Cinayet işlemek amacıyla Kuzey Kıbrıs’a gönderilen 18 yaşındaki tetikçi A. Y. ile ona yardımcı olmak için ülkeye gelen M. A. K., suçla bağlantılı tutuklanan M. T. ile K. K. yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlılarla ilgili soruşturmanın büyük bir kısmının tamamlandığı belirtilerek, yargılanmak üzere cezaevine gönde-rilmeleri talep edildi.

Polis, 2025 yılının ilk 9 ayından benzer 6 vaka yaşandığını belirtirken, savcı küçük bir ülkede böylesi ciddi suçların sıklıkla yaşanmasının içler acısı bir durum olduğunu ifade etti.

Polis memuru; zanlılar A. Y. ile M. A. K.’nın 29 Ağustos 2025 tarihinde saat 18.00 sıralarında Lefko-şa’da faaliyet gösteren bir dükkanda müşteri olarak bulundukları esnada yakalandıklarını anımsattı.

Polis, yapılan aramada, A. Y. üzerinde markası ve seri numarası olmayan 7.65 mm çapında bir tabanca ve içinde 5 adet mermi bulunan şarjör tespit edildiğini belirtti. Zanlıların suçüstü hali gereği tutuklan-dığını kaydeden polis, ifadelerinde ilk kez ülkeye turist vizesi ile geldiklerini ve bir iş insanını hedef aldık-larını itiraf ettiklerini açıkladı. Polis, A. Y.’nin tetikçi, M. A. K.’nın ise gözcü olarak hareket ettiğini belirtti.

Polis, A. Y. ile M. A. K.’nın silahı kendilerine atılan video ve konum üzerine Sütlüce köyündeki mezarlık-tan aldıklarını söylediklerini açıkladı.



Polis, yapılan soruşturmada, tabancanın 26 Ağustos 2025 tarihinde Sütlüce köyündeki mezarlığa M. T. ve K. K. tarafından bırakıldığını tespit ettiklerini, iki zanlının da aynı gün yakalandığını belirtti.

Zanlıların mezarlığa gitmediklerini iddia etillerini kaydeden polis, oraya gittiklerine dair ellerinde kame-ra görüntüsü olduğunu açıkladı.

Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde 7 tanık ifadesi temin edildiğini kaydetti.

Polis, incelenen çevre güvenlik kameraları sonucu bir iş insanını vurmaya gelen zanlı A. Y. ile M. A. K.’nın söz konusu iş insanının iş yerini yakınındaki restorana 27 Ağustos tarihinde 2 kez gittiklerini tespit ettiklerini söyledi.

Polis, zanlıların 28 Ağustos’ta yine aynı restorana gidip uzun süre kaldıklarını belirtti. Polis, ayıca zanlı M. T.’nin telefonundaki galerinin çöp kutusunda ele geçirilen silaha bire bir benzer fotoğraf tespit edil-diğini, tüm zanlıların cep telefonlarında detaylı inceleme yapılması için Data İnceleme Şubesine gönde-rildiğini açıkladı.

Silahın alındığı gün ödeme yapıldı

Polis, M.T.’nin telefonundaki galerinin çöp kutusunda bulunan silah fotoğrafın uzmanlar tarafından incelendiğini ve görüntü olarak ele geçirilen tabancayla benzerlik tespit edildiğini açıkladı. Polis, yapılan araştırma sonucu zanlı M.A.K.’nin M.T.’ye silahın mezarlıktan alındığı gün bin 900 dolarlık çek gönder-diğini kaydetti. Polis, çek hesabının zanlının eşinin adına olmasından dolayı zanlının eşinden ifade alın-dığını söyledi. Polis; M.A.K.’nin eşinin ifadesinde M.T. ile emlak işleri yaptığını, bu nedenle aralarında para alışverişi olduğunu söylediğini aktardı. Polis, zanlılardan parayla ilgili izahat istendiğini ancak em-lak işi yaptıklarına dair bir beyanları olmadığını açıkladı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, aranan şahıs olduğunu ancak zanlıların araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini söyledi. Polis, 2025 yılı içerisinde benzer 6 olay yaşandığını belirterek, zanlıların tutuklu yargılanmasını talep etti.



Turist olarak geldiler

Savcı Ali Hidayet, polise zanlılarla ilgili sorular yöneltti. Polis, zanlılar Y.K. ve M.K.’nin ilk kez 24 Ağus-tos’ta ülkeye turist olarak giriş yaptıklarını söyledi. Polis, M.T. ve M.A.K.’nin ise askeri yasak bölgeyi ihlal, yasa dışı giriş-çıkış ve mahkeme emrine riayetsizlikten sabıkalı olduklarını açıkladı. Polis ayrıca M.T.’nin, saldırı düzenlenecek iş yerine gittiğinin kamera görüntüleriyle belirlendiğini açıkladı.



İçleri acısı bir durum

Savcı, 2025 yılında 6 benzer vaka yaşandığını, suçların küçük bir ülkede artış göstermesinin endişe verici ve içler acısı olduğunu belirterek, iki zanlının yurt dışından gelerek suçu işlemeye hazırlandığını, diğer ikisinin ise buna ön ayak olan kişiler olduğunu söyledi ve tutuklu yargı talep etti.

Tetikçiler pişman olmuş

Y.K. ve M.K.’nin avukatı, müvekkillerinin pişman olduklarını, saldırıyı gerçekleştirmekten vazgeçtikleri-ni, kendilerini buraya gönderen kişilere dönmek istediklerini söylediklerini aktararak tutuklu yargıya itiraz etmedi. Ancak A.K. ve S.T.’nin avukatları, müvekkillerini suça bağlayacak somut delil bulunmadı-ğını öne sürerek itiraz etti. Gerçekleştirilen duruşmanın ardından kararını akşam saat 19.00’da açıkla-yan mahkeme, zanlıların 45 gün süreyle cezaevinde tutuklu kalmalarına emir verdi.

