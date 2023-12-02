‘Eylem başlatacağız’

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu, 3 Aralık Dünya Engelliler Dayanışma Günü dolayısıyla basın toplantısı düzenledi.

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk, toplantıda engellilerin sorunlarını dile getirerek, en büyük sorunun 2006 yılından beri kamuya tek bir engellinin istihdam edilmemesi olduğunu, engellilerin iş beklediğini belirtti. Yücetürk, hükümetin kamuya, istihdam edeceğini açıkladığı 50 kişiyi ay sonuna kadar istihdam etmemesi halinde eylem başlatacaklarını açıkladı.

Yücetürk, Engelsiz Yaşam Evi’nin en kısa sürede faaliyete geçmesi, Engelliler Dairesi’nin açılması gerektiğini söyleyerek, engellilerin ulaşım, dolaşım, erişimini sağlayacak alt yapının da sağlanamadığını kaydetti.

Meclis’ten geçen BM Engelli Hakları Bildirgesi’nin acilen uygulanması talebini dile getiren Yücetürk, engellilere ilişkin Meclis’ten geçen ancak uygulamaya girmeyen yasaların uygulanmasını istedi.

Toplantıda Yücetürk’ün yanı sıra, Umut Otizm Derneği Başkanı Mustafa Özerdem, Kıbrıs Türk Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Melek Çaluda da sorunları dile getirdi.

3 Aralık Dünya Engelliler Dayanışma Günü çerçevesinde, federasyon yetkilileri, engellilerin taleplerini içeren 14 maddelik paketi hükümet yetkililerine sunacak ve sorunlarını anlatacak.

Engelsiz Yaşam Evi’nin içi boşaltıldı

Engelsiz Yaşam Evi’nin 2014 yılında temelinin atıldığını, inşaat ve donanımının tamamlandığını anlatan Yücetürk, bekçi konmadığını için açılmak üzereyken hırsızlar tarafından içinin boşaltıldığını 550 bin sterlin zarara uğratıldığını kaydetti. Yücetürk, gereken paranın bulunduğunu söyleyerek, bakanlıktan gün verilmesini beklediklerini ifade etti.

Engellilere verilen nakdi yardımlara da değinen Yücetürk, yardımların asgari ücretin üzerinde olması gerektiğini söyledi. Yücetürk, bu çerçevede, Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam Yasası altında mevcut olan Derecelendirme Tüzüğü, İş koşulları ve Nakdi Yardımlar Tüzüğü ile Hak ve Ödevler Tüzüklerinin iyileştirilmesini talep etti.

Özerdem: Devlet duyarlı olmalı

Umut Otizm Derneği Başkanı Mustafa Özerdem de sosyal devlet anlayışı çerçevesinde devletin engellilere değer vermesi, sorunlarına duyarlı olması gerektiğini belirtti.

Kıbrıs Türk Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Melek Çaluda da engellilerin sorunlarını aktardığı konuşmasında, mücadeleden vazgeçmeyeceklerini dile getirdi.

50 kişilik istihdam listesi Üstel’e sunuldu

Başbakan Ünal Üstel, Engelliler Federasyonu yetkililerini kabul etti.

Verilen bilgiye göre, kabulde Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk Başbakan Üstel’e 14 maddelik sorunlar ile 50 kişilik istihdam listesi sundu.

Engellilerin sorunlarının çözümü için Engelli Dairesi kurulmasını talep eden Derviş Yücetürk, Engelli Yaşamevi'nin de artık açılması gerektiğini söyledi.

Üstel: Verilen söz tutulacak…

Başbakan Ünal Üstel de, göreve geldikleri günden bu yana engellilerin sorunlarını peyder pey çözmek için çalıştıklarını vurguladı.

2006 yılından beri yapılmayan engelli istihdamlarının kendi döneminde yapıldığını kaydeden Üstel, engellilerin istekleri doğrultusunda, ellerinden geleni yapacaklarını, sözlerini tutacaklarını vurguladı...

Ünal Üstel, “Yakın zamanda engelli istihdamı yapacağız. Engelli arkadaşlarımızı topluma kazandırmak ve sosyal yaşamın içine çekmek önceliklerimiz arasındadır” dedi.

