"Meclis göreve"

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta özellikle uyuşturucu, cinsel saldırı ve trafik suçlarında meydana gelen artışlar vatandaşları rahatsız ediyor.

Mevcut yasalarda cezaların caydırıcı olmadığını düşünen vatandaşlar, meclisin bu yönde adım atmasını istiyor “aksi halde suçlar daha da artacak” diyor.

Ölümlü trafik kazalarında suçlu olan sürücüye en fazla 7 yıl hapislik cezası öngören yasanın yıllardan beri değiştirilmediğine dikkat çeken vatandaşlar, bu uygulamanın caydırıcı olmadığını belirtiyor; hem hükümeti, hem de muhalefeti acil önlem almaya çağırıyor.

Ne dediler…?

İsmail Haklıtoklu

“Son zamanlarda artan adli olayların ülkeye girişlerdeki rahatlıktan kaynaklanıyor. Gelen herkes denetlenmeden elini kolunu sallayarak ülkeye giriyor haliyle suçlar da artış gösteriyor. Özellikle çocuklara yönelik cinsel saldırı olayları da görülmeye başlandı. Daha fazla denetim yapılmalı ve ülkeye girenlere daha fazla dikkat edilmelidir. Bu suçları işleyenlere verilen cezalar da caydırıcı değildir. Tacizde bulunana 5 yıl veriyorlar iyi halden veya adamını bulanlar da tekrar dışarıya çıkıyor. Böyle olduğu için de suçlar artmaya devam ediyor.”

Cuma Sınırgeç

“Son zamanlarda suçlarda ciddi bir artış var. Bunun başlıca nedeni suçlara verilen cezaların yetersizliği ve ülkeye giriş çıkışların gerektiği gibi denetlenmemesidir. Çocuklara yönelik cinsel saldırı olayları bile yaşanmaya başladı. Bu tür suçları işleyenlerin müebbet hapis cezasına çarptırılması gerekiyor.”

Turgay Efekan

“Adli olaylardaki artışı ülkeye kontrolsüz giriş-çıkışlara ve yönetimdeki boşluğa bağlıyorum. Özellikle son zamanlarda çocuk istismarları gündeme gelmeye başladı ve bu asla kabul edebileceğimiz bir durum değildir. Eğitimle bu işlerin düzelebileceğini düşünüyorum ancak bu suçları işleyenlere verilecek cezaların müebbet olması gerekiyor.”

Adem Küçük

“Son zamanlarda suçlarda bir artış yaşanıyor ve bunların başlıca nedenleri; güvenlik yetersizliği, adli olaylardaki çözümsüzlük ve siyasilerin bu olayların üzerine gitmemesidir. Çocuk istismarı konularında verilen cezaların caydırıcı olma noktasında yeterli olduğunu düşünüyorum ancak af ve şartlı tahliye ile kısa sürede çıkabiliyorlar. Bu konuların üzerine siyasilerin eğilmesi gerekiyor.”

Aygün Gökman

“Adli olaylarda yaşanan artış ülkeye girişteki kontrollerin yetersizliğinden kaynaklanıyor. İpsizi sapsızı ülkeye elini kolunu sallayarak giriyor. Küçük çocuklara yönelik cinsel saldırılar yaşanmaya başlandı. Bu utanç verici bir durumdur. Ülkeye girişlerde sıkı denetimler yapılmalı ve daha caydırıcı cezalar uygulanmalıdır.”

Hasan Şah

“Son zamanlarda adli olaylarda ciddi bir artış yaşanıyor. Afrikalılar öğrenci olarak adaya geliyor ve her türlü suçu işlemeye başlıyorlar. Öte yandan insanlık dışı olaylar da yaşanıyor. Küçük yaşlardaki çocuklara cinsel saldırılar oluyor. Bu suçları işleyenlerin ömür boyu hapse mahkûm edilmesi gerekiyor. Şu anda verilen cezaların caydırıcı olmadığını düşünüyorum. Çünkü suçu işleyen içeriye girdikten iki sene sonra yine çıkıyor ve aynı suçları işliyor. Bunlarla ilgili ibretlik cezalar verilmesi lazım.”

Ebru Akgül

“Memlekette yabancıların çok olması adli suçların daha da artmasına neden oluyor. Son günlerde çocuklara yönelik cinsel saldırılar olduğunu duyuyoruz ve bu gerçekten utanç verici bir durumdur. Bu olayları duyduğumda utanıyorum ve iyi ki kızım yok diyorum. Oğlum var onu da çok iyi yetiştirmeye çalışıyorum. Verilen cezaların caydırıcı olmadığını düşünüyorum. Bence bu olayları yapanlara kesinlikle ömür boyu hapislik cezası verilmelidir.”

Özgür Bayal

“Ülkede yaşanan trafik kazalarının başlıca nedenleri yeterince denetimin olmaması ve ülkedeki yabancıların artmasıdır. Ayrıca trafikte saygının kalmamasından da kaynaklanıyor. Polis sayısı yetersizdir ve daha fazla polisin yollarda olması gerekiyor. Son zamanlarda trafik kazalarında ciddi bir artış var. Kaza yapanların alkollü veya süratli olduğu ortaya çıkıyor. Cezaların şu anki hali ile caydırıcı olmadığını düşünüyorum ve daha ağır yaptırımlar uygulanmalı. Trafikte kendimizi güvende hissetmiyoruz.”

Handan Reçberoğlu

“Ülkemizde son zamanlarda trafik kazalarında artış yaşanıyor. Kazaların başlıca sebeplerinin alkol ve sürat olduğunu düşünüyorum. Trafikte aracımla seyir halindeyken kendimi güvende hissetmiyorum. Yola çıktığım zaman korkarak araç kullanıyorum. Polisimiz yetersizdir. Polis sayısının artması ve polisin daha fazla sokakta denetim yapması gerekiyor. Kendi canlarını da karşıdakilerin canlarını da hiç düşünmüyorlar.”

Sezgin Maraşlı

“Trafik kazalarının başlıca nedenleri tedbirsizliktir. Türkiye’den veya başka ülkelerden gelen kişilerin trafiğini bilmediği ülkemizde kendi ülkelerindeki gibi araç kullanmaya çalışmalarından kaynaklı trafik kazalar artıyor. Ben bir yeğenimi bir de abimi trafik kazasında kaybettim. Yurt dışından gelen ve kuralları bilmeden trafiğe çıkarılan sürücülerin araç kullanmalarına karşıyım. Trafiğin hangi yönde aktığını bilmeyen sürücüler araç kullanıyor. Diğer yandan yollarımızın durumu da kazalara davetiye çıkarıyor. Aydınlatma yok, uyarıcı levhalar yok, yollarda çok fazla çukurlar var ve hepsi de bizleri trafikte tehlikeye atıyor. Artık geceleri yollarda giderken çok korkuyoruz; tehlike nereden gelecek belli değil. Kediye, köpeğe verdikleri değer kadar insanlara değer vermiyorlar. Yetkililerden beklentimiz ülkemize turist olarak gelen herkesin trafiğe çıkarılmaması ve yollarımızdaki eksikliklerin hızlıca giderilmesidir.”

Halil Saygınlı

“Ülkemizde son zamanlarda her gün birden fazla trafik kazası yaşanıyor. Yollarımızda da eksiklikler vardır. Mesela aydınlatma, yol çizgileri, uyarıcı levhalar gibi eksiklikler var ancak yüzde 51 sürücülere ben suç buluyorum. Öte yandan paket servis yapan motorlar da trafikte büyük tehlike arz ediyor. Kazaların yaşanmasının başlıca nedenleri; sürat, alkol ve dikkatsiz araç kullanılmasıdır. Sağdan giden araç aniden önünüze kırıp sol tali yola dönebiliyor. Bu noktada birinci olarak kendimizi düzeltmeli sonra da yetkililerden daha düzgün yollar ve yolların aydınlatmalarını yapmalarını beklemeliyiz.”

Bayram Delibaş

“Son zamanlarda trafik kazalarında bir artış söz konusudur. Polisin yeterli denetim yapamadığını düşünüyorum. Polis sayısının arttırılarak daha fazla denetim yapması kazaları bir nebze de olsa azaltacaktır. Öte yandan kazaların alkolden kaynaklı olduğunu duyuyor ve basından takip ediyoruz. Alkollü araç kullanmanın yanı sıra bir de yolların kötü bir durumda olması da kazaya davetiye çıkartıyor. Ehliyet parayla, taksi izinleri parayla seyrüsefer muayene ücretleri de var ancak yollara bir bütçe ayrılmıyor. Toplanan paralar herhalde memurların maaşlarına gidiyor ve yollara bütçe kalmıyor.”

Ferdi Buldu

“Son zamanlarda çok fazla trafik kazası yaşanıyor. Kazaların genellikle yollardan kaynaklandığını biliyoruz ancak yollardan ziyade sürücülerde de hatalar vardır. Duyarsızlık, alkol ve benzeri suçları işleyen sürücüler de kazaya neden oluyor. Yolların daha üst seviyelere çıkartılması gerekiyor. Polisin daha fazla denetim yapması ve cezaların daha fazla caydırıcı hale getirilmesini istiyorum.”

Bünyamin Adaklı

“Son zamanlarda trafik kazalarında bir artış vardır. Dikkatsizlik, aşırı sürat ve alkolden kaynaklı kazalar meydana geliyor. İnsanların hatalarının yanı sıra yolların durumu da kazalara neden oluyor. Aydınlatma yok, yollar çukurlarla dolu ve uyarıcı levhalar yetersizdir. Yayalar karanlığın içinde bir anda önünüzde beliriveriyor. Kaza yapan kişilere veya alkollü araç kullanan kişilere verilen cezaların yeterli olmadığını düşünüyorum. Bu güne kadar gelen hiç kimse yolların sorunlarını düzeltmek için çalışmadığından şu anda onlardan da bir beklenti içerisinde değiliz.”