Polis kanıt arıyor

Girne’ye bağlı Lapta’da işletmeciliğini yaptığı spor salonuna kaydolan 15 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen spor eğitmeni E.B. (E-26) hakkındaki soruşturma sürüyor. Zanlı dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarılırken, duruşmada iddialar aktarıldı.

Spor salonuna üye olanların vücut ölçüsü alındıktan sonra bilgilerin ajandaya kaydedildiği belirtildi. Ancak zanlının ne ofisinde ne de evinde herhangi bir ajanda bulunmadığı belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının 11 Mayıs 2022 tarihinde saat 13.00 sıralarında işletmeciliğini yaptığı spor salonuna kaydolan 15 yaşındaki kıza vürudunun yağ ölçümünü yapacağını söyleyerek, ofis kısmına götürdüğünü söyledi.

Polis, zanlının genç kızdan kıyafetlerini çıkarmasını istediğini, 15 yaşındaki çocuğun da üzerindekileri çıkardığını ve sadece iç çamaşırı ile kaldığını belirtti.

Polis, zanlının kız çocuğuna iç çamaşırlarını çıkarmasını da söylediğini, şikâyetçi kız tamamen çıplak kaldıktan sonra cinsel organına dokunduğunu, göğüs ve kalçasını sıktığını ifade etti.

Genç kızın şikâyetçi üzerine zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını belirten polis, 7 kişiden ifade aldıklarını belirtti.

Polis, spor salonundaki 15 kişiden daha ifade alacaklarını, ayrıca genç kızın kadın doğum uzmanı tarafından kontrol edileceğini ifade eti.

Ajanda kayıp

Polis, vücut ölçüsü alınan kişilere ait bilgilerin ajandaya not edildiğini ancak ne zanlının evinde ne de ofisinde söz konusu ajandanın bulunamadığını söyledi.

Polis, zanlının ölçüm için kullandığını iddia ettiği mezuranın ve ajandanın arandığını açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler ve aranan emareler olduğunu belirten polis, 4 gün ek süre istedi.

Cam ofis iddiası

Zanlının avukatı Seren Palabıyık 4 günlük ek süreye itiraz etmeyeceklerini belirtti. Palabıyık polis memuruna bazı sorular yöneltti.

Palabıyık, olayın gerçekleştiği iddia edilen spor salonu içerisindeki ofisin nasıl bir yer olduğunu sordu.

Polis, ofisin yarıya kadar buzlu cam, diğer yarısının ize temiz cam olduğunu söyledi.

Palabıyık ise içeriden dışarısının dışarıdan içerisinin göründüğünü savundu.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme talep edilen tutukluluk süresini onayladı.