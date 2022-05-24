Bunların neresi reform?

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman dün katıldığı bir programda, Türkiye Cumhuriyetiyle imzalanan protokolün kabul edilebilir olmadığını, imzalanan protokolün Kıbrıs Türk halkının kalkınmasını sağlayacak bir şey de olmadığını savundu.

Erhürman, “Meclis’te birileri hasbelkader çoğunluğa sahip oldu diye, tüm bunları ‘reform’ olarak yutturma hakkına sahip değildir” dedi.

Protokolle ilgili olarak “Büyük bölümü itibariyle, ekonomi ve mali iş birliği anlaşması değildir. Bu KKTC’nin Anayasal düzenini yeniden tanzim etme anlaşmasıdır. Bu da TC-KKTC ilişkilerini doğru zeminden kaydırır” diyen Erhürman, protokoller düzeninin sürdürülebilir olmadığını da ifade etti.

Kıbrıs Türk halkının, iradesine sahip çıkacağını kaydeden Erhürman, Kıbrıs Türk halkının var olan olanaklarını da kısıtlayacak, ekonomik olarak daha kötü noktaya taşıma riski olduğunu söylediği protokol metniyle ilgili ve olan bitene karşı hep birlikte mücadele etme zorunluluğu olduğunu belirtti.

Erhürman, “Şimdi hep birlikte mücadele etme zamanıdır” dedi ve CTP olarak toplumun tüm paydaşlarıyla istişare trafiği başlattıklarını belirtti.

“Protokol görüşmelerini biz de yaptık…”

Başbakanlık yaptığı dönemde protokol görüşmelerini kendilerinin de yaptığını söyleyen Erhürman, "söz konusu dönemde yapılan öneriler memlekete uygun olmadığı için, en üst düzeyde görüşülmesi gereken konular olduğundan dolayı protokolü imzalamadıklarını" ifade ederek, “Bu haliyle imzalayamayız dedik” diye konuştu.

İmzalanacak protokolün, sosyal ve ekonomik kalkınma temelinde bir protokol olması gerektiğine dikkat çeken Erhürman, “Biz, 5 yıllık ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma planımızı yapmalıyız, Meclis’ten geçirmeliyiz. Ondan sonra protokol imzalamalıyız. Çünkü doğru olan, protokolün bizim kalkınma konusunda öngördüğümüz ilkeler çerçevesinde imzalanmasıdır” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin (TC) elbette her öngörüyü desteklemek zorunda olmadığını dile getiren Erhürman, “Bizim öngörülerimizden hangilerini destekleyecekse, protokolde bunlar yer almalıdır” diye konuştu. Protokollerin açık olması gerektiğini, yuvarlak laflarla protokol olamayacağını vurgulayan Erhürman, ne taahhüt edildiğinin de anlaşılması gerektiğini belirtti.

Erhürman, “Ekonomik ve Mali İş Birliği Protokolü’nün içerisinde, o ülkedeki din işlerinin idari yapı içerisinde nerede olacağı nasıl düzenlenebilir? Ne ilgisi var din işlerinin ekonomik ve mali iş birliğiyle? Sendikalara siyaset yasağı getirilip getirilmemesinin nasıl ilgisi vardır? Sendikalar siyaset yaptığı zaman ülke kalkınamıyor mu? Bunların neresi reformdur?” diye sordu.