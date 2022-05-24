Demokrasiye inanç kayboldu

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, halkın Başbakan olarak seçtiği bir ismin dışında bir kişiye görev verilerek seçmen iradesi açısından bir temsiliyet ve meşruiyet sorunu yaratıldığını savunarak, bunu “seçmene saygısızlık” olarak niteledi.

Özersay, sosyal medya hesabından Halkın Partisi olarak yaşananları nasıl değerlendirdiklerini paylaştı.

Hükümetin meşru olmadığını savunan Özersay, şu ifadeleri kullandı:

“Bir kere seçmenin parti başkanı sıfatı ile başbakanlığa aday olarak oy verdiği isim orada kenarcıkta oturduğu ve normal bir vekilin Başbakan yaptırıldığı bir durum yaratıldı. Yani seçmen iradesi açısından bir temsiliyet, meşruiyet sorunu yaratıldı, seçmen iradesine saygısızlık yapılmış oldu. Peki Başbakan seçim olmadan da değişemez mi? İstisnai hallerde evet ama o haller de bellidir. Mesela 2009’da Başbakan olan Eroğlu, 2010’da Cumhurbaşkanı seçilince UBP kurultay yaparak parti başkanı ve dolayısıyla Başbakan belirledi. Ancak orada bile bir ‘meşruiyet sorunu’ vardı. Nitekim uzun sürmedi. Şimdi ise parti başkanı partisinin başında, başka bir göreve de seçilmedi, kurultay da yapılmadı. Bunların hiçbiri yok, yan kapıdan bir başka vekil Başbakan yapıldı. Aynı durum UBP kurultayında oy veren üyelerin iradesi açısından da geçerlidir. Yani hem seçmen hem de parti üyelerinin iradesine ters, bir temsiliyet sorunu, bir meşruiyet krizi vardır.”

“Antidemokratik ve istikrarsiz gidişin bedelini halk ödeyecek”

Geçmişte de benzer bir durum yaşandığını kaydeden Özersay, “yaşanılanların faturasını halkın ödediğini” söyledi.