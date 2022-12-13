Memurlara müjdeyi verdi

Başbakan Ünal Üstel, yüzde 30'a yakın olan hayat pahalılığının Aralık ayı sonu maaşlara yansıtılacağını, asgari ücret ile ilgili gereken adımların atılacağını ifade etti. Başbakan Ünal Üstel, hayat pahalılığının maaşlara yansıtılması, asgari ücretliler ve işverenler hakkında açıklama yaptı. Üstel, “Bugünün koşullarında oluşan yüzde 30’a yakın hayat pahalılığı oranını Aralık ayı sonunda çalışanlarımıza yansıtacağız. Asgari ücreti de bu oranlara göre belirleyeceğiz. Ama işvereni de koruyarak bu çalışmaları yapacağız” dedi.



Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2022, 10:44