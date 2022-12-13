Memurlara müjdeyi verdi

Başbakan Ünal Üstel, yüzde 30'a yakın olan hayat pahalılığının Aralık ayı sonu maaşlara yansıtılacağını, asgari ücret ile ilgili gereken adımların atılacağını ifade etti. Başbakan Ünal Üstel, hayat pahalılığının maaşlara yansıtılması, asgari ücretliler ve işverenler hakkında açıklama yaptı. Üstel, “Bugünün koşullarında oluşan yüzde 30’a yakın hayat pahalılığı oranını Aralık ayı sonunda çalışanlarımıza yansıtacağız. Asgari ücreti de bu oranlara göre belirleyeceğiz. Ama işvereni de koruyarak bu çalışmaları yapacağız” dedi.
Başbakan Ünal Üstel, yüzde 30'a yakın olan hayat pahalılığının Aralık ayı sonu maaşlara yansıtılacağını, asgari ücret ile ilgili gereken adımların atılacağını ifade etti. Başbakan Ünal Üstel, hayat pahalılığının maaşlara yansıtılması, asgari ücretliler ve işverenler hakkında açıklama yaptı. Üstel, “Bugünün koşullarında oluşan yüzde 30’a yakın hayat pahalılığı oranını Aralık ayı sonunda çalışanlarımıza yansıtacağız. Asgari ücreti de bu oranlara göre belirleyeceğiz. Ama işvereni de koruyarak bu çalışmaları yapacağız” dedi.
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YORUMLAR
Yine memurlar koseyi donduler Zaten cogu is yapmaz ise gitmezler ek mesai yazarlar birda bol bol maaslarina zam OHH BE MEMUR HAYATI ULTRA LUX ozel sektor ise deli gibi calisin iki kurus icin MEMUR MEMLEKETI