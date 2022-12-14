Endişeler boşa çıkacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu 11.00’de yasama ve yürütme görevleriyle toplandı.

CTP Milletvekili Salahi Şahiner, “2023 Bütçesinde Bizi Neler Bekliyor” başlıklı güncel konuşma yaptı.

Konuşmasında ilk olarak içtüzük gereği denetim gününde hükümet yetkililerinin salonda olması gerektiğini belirten Şahiner, hükümet yetkililerinden birilerinin salona çağrılmasını istedi.

Bütçe görüşmelerinin komitede bittiğini hatırlatan Şahiner, böyle tutarsız ve öngörüsüz bir bütçeyle karşılaşmadıklarını savundu.

Bütçenin yüzde 31’inin yok hükmünde olduğunu ileri süren Şahiner, hükümete, “Ülkedeki gerçekleri görmek zorundasınız” diyerek seslendi.

Her alanda ekonominin çarklarının ve tarımsal üretimin durmak üzere olduğunu öne süren Şahiner, “bütçenin, durumu idare bütçesi bile olmadığını” iddia etti.

“Yaralara tuz, biber olacak bir bütçeyle karşı karşıya olunduğunu” kaydeden Şahiner, “Kamu kaynakları tüketildi” diyerek, kamu kaynaklarının korunması konusunda hükümetin atacağı herhangi bir adım olmadığını iddia etti. Hükümetin ekonomik akıldan yoksun olduğunu ileri süren Salahi Şahiner, üreticinin, üretimden koparılmaması gerektiğini kaydetti. Bütçede giderleri azaltacak önlemlerin alınmadığını belirten Şahiner, vergi denetimlerine değinerek, “ülkedeki kayıtlı kayıt dışının daha büyük olduğunu” iddia etti.

Şan: Mücadeleye devam

Meclis'te daha sonra Maliye Bakanı Alişan Şan söz alarak, Şahiner’e yanıt verdi. Bazı hususlarda ortak endişeleri olduğunu ifade eden Şan, Merkezi İhale Komisyonu’nun yaşadığı sıkıntıları daha önce dile getirdiğini kaydetti.

Şahiner, Merkezi İhale Komisyonu’nun yasalarında değişiklik yapılması, daha fazla uzmanlarının olması gerektiğini söyledi. El birliğiyle mücadele etmenin şart olduğunu belirten Şan, sınır kapılarıyla ilgili ciddi gelirler olduğunu söyledi. Bu konuyla ilgili açılımların devam edeceğini ifade eden Bakan Şan, gelirlerin kaybedilmemesi ve geçişlerin daha rahatlamasını sağlamanın ortak hedefleri olduğunu belirtti.

Bütçe maratonunun komitede tamamlandığını dile getiren Şan, bütçeyle ilgili aynı eleştirilerin daha önce de yapıldığına değinerek, endişelerin boşa çıkacağını düşündüğünü belirtti. Gelecek yıl bu endişelerin yersiz olacağının görüleceği görüşünü paylaşan Şan, gelirleri artırma noktasında mücadelelerinin devam edeceğini söyledi.

Barçın: Enflasyona çözüm üretilmiyor

İlk olarak CTP Milletvekili Devrim Barçın, “Hükümetin iyi artış yapılacak yalanı ve asgari ücretin belirlenmemesi sorunu” başlıklı konuşma yaptı.

Başbakan Ünal Üstel’in basına “iyi artış yapılacak” açıklaması yaptığını söyleyerek bunu “abuk sabuk bir söylem” olarak tanımlayan Barçın, enflasyona çözüm üretmeyenlerin oluşan hayat pahalılığının kamu çalışanlarının maaşına yansıtılmasını, “iyi artış” olarak tanımlanmasını eleştirdi.

Başbakan Üstel’i özel sektör emekçilerine hayat pahalılığının yansıtılacağını söyleyerek yalan söylemekle suçlayan Barçın, hayat pahalılığının yüzde 86,14 olduğunu ancak yansıtılan rakamın bu olmadığını dile getirdi, bu şekilde bir tarih yazıldığını söyledi.

Şahali: Reklam kokan hareketler

CTP Milletvekili Erkut Şahali, “DAÜ Çökerken İttifak Gülüyor” başlıklı konuşma yaptı.

DAÜ’de korkunç bir darboğaz yaşandığını savunan Şahali, “hükümette bulunan 3 partinin mirasyedi hovardalığıyla hareket ettiğini” ileri sürdü.

Seçim döneminde bol keseden atıldığını ifade eden Şahali, UBP’nin bir çalıştay sonucunda 18 belde, 18 ilke çalışması yaptığını hatırlatarak, “reklam kokan hareketler” eleştirisinde bulundu.

