Borçlar azalmadı arttı

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı Dr. Sıla Usar İncirli, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin enkaz edebiyatıyla yönetilemeyeceğini, geride kalan 8 buçuk yıllık süreçte bu borcun kapatılması gerekirken, borcun daha da artırıldığını söyledi. Lefkoşa’nın ülkenin başşehri olmasına rağmen kimseyi mutlu etmeyen bir şehir konumuna geldiğini ifade eden Sıla Usar İncirli, “Artık bahanelerin arkasına saklanmamak lazım. Bu şehrin sosyal, kültürel, ekonomik ve sportif her türlü gelişmesinin önünü açmak lazım” dedi. Yıllardır enkaz edebiyatı yapıldığını, belediyenin de yıllar önce çok zor bir süreçten geçtiğini hatırlatan Sıla Usar İncirli, 2013’te yapılan ara seçimleri CTP’nin kazandığını ve enkazın en büyük kısmını dönemin LTB Başkanı Kadri Fellahoğlu’nun kaldırdığını dile getirdi. O dönem LTB çalışanlarının maaşlarının bile ödenemediğini, çöplerin de toplanamadığını kaydeden Sıla Usar İncirli, CTP’nin 14 ayda tüm bu eksiklikleri giderdiğini ve belediyeyi ayağa kaldırdığını belirtti. Geride bırakılan 8 buçuk yılda LTB’nin mali ve idari açıdan yol kat edemediğine dikkat çeken Sıla Usar İncirli, hala daha belediyenin 334 milyon TL borcu olduğunu vurguladı.

Hemşireler ve Ebeler Birliği’ni ziyaret eden Dr. Sıla Usar İncirli, özellikle Personel Yasası’nda hemşireler ve diğer sağlık çalışanlarının daha fazla yer bulabilmesi için belediyenin çalışma başlatacağını, bu konuda öncülük ve liderlik yapacağını söyledi.

