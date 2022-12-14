Sıkı güvenlik

Güney Kıbrıs’tan 150 Euro’ya satın aldığı bir gram kokain ve yarım gram metamfetamin türü uyuşturucu maddeyi Kuzey Kıbrıs’a geçirmeye çalışırken Metehan Sınır Kapısında yakalanan ve yargılanmak üzere 14 Ekim 2022 tarihinde cezaevine gönderilen trans birey Marin Tonev’in 59 gün tecrit edildiği belirtildi.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen karar duruşmasında cezaevi yetkililerinin sanığı kendi güvenliği için hücrede muhafaza ettiği belirtildi.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’ın oy birliği ile vermiş olduğu kararı Başkan Fadıl Aksun açıkladı.

Aksun, sanık avukatının müvekkilinin trans birey olduğunu ancak kimlik belgesinde “erkek” olarak göründüğünden cezaevinin erkek bölümünde şahsi güvenliği için koğuş yerine hücrede tutulduğunu ifade ettiğini aktardı.

Başkan Aksun, svukatın beyanlarında bunun da sanığın görüş ve telefon hakları gibi bir çok konuda mağdur olmasına yol açtığını aktardığını açıkladı. Aksun şunları söyledi:

“Eğer sanık avukatının dile getirdiği şekilde sırf cinsel eğilimi veya trans birey oluşu dolayısı ile kendi güvenliğinin sağlanabilmesi için hücrede tutulduysa bu sanığın yok yere cezalandırılması anlamına gelir. Bu ağır bir hak ihlalidir. Bu durum eğer var ise gerek hukukumuzun parçası olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde belirlenmiş temel haklara gerekse Anayasamızda düzenlenen eşitlik ve kişisel hak ve özgürlüklerin korunması kurallarına aykırıdır. Bu durum bir hukuk devletinde kabul görmeyecek bir uygulamadır ve mutlaka düzeltilmelidir. Dolayısıyla Merkezi Cezaevinin bağlı bulunduğu İçişleri Bakanlığı’nın konu hakkında bilgilendirilmesi ve eğer yukarıdaki iddiaların doğruluğunun tespit edilmesi halinde gereğini yapması gerekecektir.”

Başkan Aksun, sanığın yargılandığı uyuşturucu madde ithali ve tasarrufu davalardan suçlu bulunup mahkum edildiğini ifade ederek, 75 gün hapse mahkum edildiğini açıkladı

Ne olmuştu?

Sanık, 8 Ekim 2022 tarihinde, saat 20.00 sıralarında, Lefkoşa’da bulunan Metehan Sınır Kapısından ülkeye giriş yaparken tespit edilmişti.

Sanığın kullanımındaki araçta yapılan aramada bir gram ağırlığında kokain ile yaklaşık bir gram metamfetamin türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alınmıştı.

Sanık, uyuşturucu maddeleri 150 Euro karşılığında aldığı beyanında bulunmuştu. Sanık, 14 Ekim 2022 tarihinde yargılanmak üzere cezaevine gönderilmişti.

Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2022, 10:58