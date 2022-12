Korkulan oluyor

Akdeniz’in en büyük otel-casino kompleksi olan ‘City of Dreams Mediterranean’ 9 Ocak’tan itibaren kapılarını müşterilere açıyor.

Hong Kong kayıtlı Melco şirketi tarafından 600 milyon Euro’luk bir yatırımla inşa edilen dev tesisin açılışı, Coronavirüs salgını nedeniyle bir yıl gecikmiş olsa da şirket yönetimi ‘2023 bizim yılımız… Her hafta bir milyon Euro ödül’ sloganıyla dev tanıtım kampanyası başlattı. İngilizce, Yunanca, Türkçe ve Arapça tanıtım kampanyası düzenleyen şirket; her hafta bir milyon Euro nakit para ödülünün yanı sıra, her hafta 50 bin Euro’ya kadar ücretsiz oyun hakkı verecek.

Dev kompleksin hedefindeki müşteriler arasında Türkler, Araplar, İsrail vatandaşları bulunuyor. Bazı müşterilerin özel uçaklarla adaya getirileceği ve ağırlanacağı belirtilirken, yerliler dahil olmak üzere 21 yaşın üzerindeki herkesin casino’ya giriş yapabileceği vurgulandı.

Kuzey Kıbrıs’ta yerlilerin casino’ya girmeleri yasak olduğu ve polis baskınlarına maruz

kalındığı için KKTC vatandaşlarının da Limasol’daki casinoya yöneleceğine kesin gözle bakılıyor ve bunun ekonomiye ağır darbeler indireceği belirtiliyor.