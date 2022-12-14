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Mesarya’da kılıçlar çekildi

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Bağımsız aday Hasan Adahan ile UBP Vadili Örgütü’nde görevli birçok isim hakkında disiplin soruşturması başlatıldı

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Mesarya’da kılıçlar çekildi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa İlçesi, parti kararına rağmen Mesarya Belediyesi'ne bağımsız olarak aday çıkan Hasan Adahan aleyhine başlatmış olduğu disiplin soruşturmasına ek olarak, dün almış olduğu kararlarla Vadili Örgüt Başkanı Topel Menteş ve Vadili Kadın Kolları Başkanı İnci Menteş'i görevden aldı. Açıklamada, “Örgüt başkanı ile birlikte aşağıdaki üyeler bağımsız adaya destek vermelerinin tespit edilmesinden dolayı haklarında disiplin soruşturması başlatıldı” denildi. Bu arada Başbakan Ünal Üstel, Vadili örgütünü ziyaret ederek, yeni örgüt başkanı olan Hasan Topal’ı tebrik etti.
Disiplin soruşturması başlatılan üyeler şöyle:
1.    Buğra Tuğral- Vadili Yönetim Kurulu Üyesi
2.    Durmuş Kolay- Vadili Yönetim Kurulu Üyesi
3.    Derviş Adahan- Vadili Yönetim Kurulu Üyesi
4.    Bekir Meşe – Vadili Disiplin Kurulu Üyesi
5.    Raif Çeto- Vadili Disiplin Kurulu Üyesi
6.    Dündar Gürpınar-Vadili Denetim Kurulu Üyesi
7.    Gökhan Bilge- Vadili Üye
8.    Topel Menteş (Örgüt Başkanı)
9.    İnci Menteş (Kadın Kolları Başkanı)
10.    Hasan Adahan (Bağımsız Aday)
Öte yandan, Hasan Adahan geçen hafta alınan Bakanlar Kurulu kararı ile TÜK Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden de alınmıştı. 

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