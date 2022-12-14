Paranın toplamı 808 milyon

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sanal bahis operasyonuna ilişkin, Halil Falyalı'nın yakınları da dahil olmak üzere 136 kişinin organizatör olarak tespit edildiğini; bu çerçevede 808 milyon lira tutarındaki maddi varlıklarına el konulduğunu ve 101 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Soylu, Falyalı cinayeti sonrasında başlatılan soruşturma çerçevesinde bir takım verilere ulaştıklarını belirtirken “Malta, Kıbrıs dahil olmak üzere; yani KKTC ve Güney Kıbrıs’ta atılan adımlar, yapılan organizasyonlar dahil olmak üzere, hepsinin tespit edildiği, yapıldığı ve gerçekleştirildiği bir operasyon yürütülmüştür" dedi.

Bakan Soylu, TC Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Vali Ersin Yazıcı ve beraberindekilerle Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'nde basın toplantısı düzenledi. Soylu, 21. yüzyılın en temel sorun alanlarından birinin mali suçlar olduğunu söyledi. Özellikle sanal bahsin, sanal kumarın ve kriptonun, dünyada paranın herhangi bir engele takılmadan dolaşmasına sebep olduğunu dile getiren Soylu, özellikle hem sınır aşan, hem mali hem organize suçlarda ciddi bir kanun dışı altyapı oluşturduğunu vurguladı.

Malta'dan Kıbrıs'a uzanıyor

Bunun, paranın hiçbir engele takılmadan dolaşmasına sebep teşkil ettiğini anlatan Soylu, şunları kaydetti:

"Bu suçlardan elde edilen gelirler başka ülkelerde, başka ülkelere transferlerde çok rahat bir şekilde kullanılabilmektedir. Burada şunun altını çizmek durumundayım. Özellikle dünyanın güçlü ülkeleri, ekonomide çok güçlü olan ülkeleri, sanki bu konuyla mücadele ediyormuş gibi yapıyorlar. Bu konuda maliyetlerini önemli ölçüde orta ölçekli ülkelerin üzerine yüklüyorlar. Bu konulara yöneldikleri alanlar da yine Balkanlar'dan Malta'ya, Kıbrıs'a kadar maalesef kendilerine dayanak teşkil ettikleri yerlerdir. Bu da bizim gibi ülkeleri ciddi bir şekilde etkilemektedir."

101 kişi gözaltına alındı

Kıbrıs'ta, 8 Şubat 2022'de, Halil Falyalı cinayetinin yaşandığını anımsatan Soylu, bu cinayetle ilgili soruşturmaya başladıktan sonra bir takım verilere ulaştıklarını ve bu veriler çerçevesinde Kıbrıs-Malta hareketliliğini gördüklerini bildirdi. MASAK ile yaptıkları çalışmaların ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde nisandan itibaren gerek teknik izleme, gerek bu konuda elde edilen bilgilerin gerek binlerce hesabın MASAK tarafından izlenmesi ve takip edilmesi yönünde de çalışmalar yürüttüklerini belirten Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ardından da atılan adımlarla Ekim 2022'de bir ön operasyon gerçekleştirdik. Yine bu sabah itibarıyla yeni bir operasyon başlattık. Bu kapsamda özellikle bu bahse konu organizasyonda 15 adet bahis sitesinin bulunduğu, bu sitelerin vergi kolaylığı olan ada ülkelerinde hayata geçirildiği ki menşe olarak Malta... Kurulan yasa dışı bahis sitelerinin ülkemizde özellikle kaçak maç yayını yapan siteler başta olmak üzere sosyal medya uygulamaları, fenomenler, GSM telefonlarına atılan mesajlar ve çağrı merkezleri aramaları yoluyla götürülmeye çalışıldığı, yine oyuncuların kendilerini tercih etmeleri için yüksek miktarda bonus ve yüksek bahis oranları verilerek bu siteleri tercih eden oyuncu sayılarının artırıldığı, yasa dışı bahis dışında çok çeşitli farklı kumar oyunlarına da sitelerde yer verilerek oyuncu sayılarının genişletildiği görülmüştür. Bu organizasyonu gerçekleştiren ve Halil Falyalı'nın yakınları da dahil olmak üzere 136 kişi sadece organizatör olarak tespit edilmiştir ve bu tespit edilen organizatörlerin şu ana kadar 808 milyon (lira) maddi varlıklarına el konulmuştur ki bu daha başlangıçtır. Bugün yaptığımız operasyonla birlikte 136 kişinin şu ana kadar 101 kişisi gözaltına alınmıştır ve inanıyorum ki özellikle vatandaşlarımızı kendi ağlarına düşürerek, onlara hem sanal bahis hem de sanal kumar üzerinden gerçekleştirdikleri bu kötücül yaklaşım, durum yaptığımız bu operasyonlarla akamete uğratılacaktır."

Operasyonlar devam edecek

Yakalanan sanal bahis, sanal kumar ve kripto varlıkların başka ülkelere transferlerinde ancak anlık işlem yapılabildiğini vurgulayan Soylu, bunun da suç gelirlerindeki çok az bir miktara el konulabilmesine neden olduğunu dile getirdi.

İçişleri Bakanı Soylu, şöyle devam etti:

"Oysa bu operasyon, uzun zamandır izlenen, uzun zamandır takip edilen bu operasyon çerçevesinde, hem olayın menşesi olan ülkeler hem Malta dahil olmak üzere olayın koordine edildiği ülkeler, Kıbrıs dahil olmak üzere, yani KKTC ve Güney Kıbrıs da vardır muhakkak, oralarda atılan adımlar, yapılan organizasyonlar dahil olmak üzere, hepsinin tespit edildiği, yapıldığı ve gerçekleştirildiği bir operasyon olarak nitelendirilmektedir."

Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2022, 10:57