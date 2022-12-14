banner564
banner556

Diyalog okurlarının İlk 200 talihlisi belirlendi

banner587

Diyalog gazetesinin düzenlediği kampanya çerçevesinde Devlet ve Milli Piyango bileti kazanan ilk 200 okuyucu dün belirlendi.

banner589
Diyalog okurlarının İlk 200 talihlisi belirlendi

Şanslı okurlar biletlerini hafta içi mesai saatlerinde Diyalog Medya’dan (Organize Sanayi Bölgesi-Lefkoşa) alabilirler.
Danışma Hattı: 0533 853 5410

Diyalog TV canlı yayınında yapılan çekilişle bilet kazananların isimleri şöyle:

KKTC Devlet Piyangosu bileti kazanan talihliler         13/12/2022
     
        İsim                                             Bölge
                                                                                                                                                  
1.    İbrahim Ozaner                              Akova
2.    Hüseyin Giral                                Türkmenköy
3.    Muhsin Güran                               Çayönü
4.    Hakan Yalçınkaya                        Mağusa
5.    Mustafa İlker Bittacı                    Girne /Lapta
6.    Nazzif Onbaşı                               Yeniboğaziçi
7.    Dilek Horoz                                  Gönendere
8.    Hasan Aktuğ                                Lapta
9.    Aşırgül İbragimova                      Gökhan
10.    Vedat Savant                               Taşkınköy
11.    Vedat Özkıran                              Yenierenköy
12.    Eren Kahya                                   Yenişehir
13.    Zalihe Köse                                  Köprülü
14.    Rengin Lefkonuklu                       Ortaköy
15.    Ayşe Tezel                                    Yenikent
16.    Güral Osmanoğlu                          Kırıkale Lefkoşa
17.    Rabia Menteş                                Vadili
18.    Alper Sözüöz                                 Lefkoşa
19.    Ali Ersener                                    Gaziveren
20.    Gürhan Akıncı                               Mehmetçik 
21.    Neslihan Poyrazlar                       Alsancak
22.    Mustafa Karaderi                         Taşkınköy
23.    Hasan Kumandar                          Maraş
24.    Mehmet E.Uçar                             Güzelyurt
25.    Musa Öner                                     Küçükkaymaklı
26.    Semra Güçlü                                 Güzelyurt
27.    Ali Demirbaş                                 Gönyeli
28.    Pervin Aktunç                               Girne
29.    Neriman Gülerman                        Lapta
30.    Halide Zort                                    İnönü  
31.    Ayşe Barakalı                               Dağyolu  
32.    İsmet Yılmaz                                Dikmen
33.    Aysel Sanıl                                   Küçük kaymaklı
34.    Naci Rızalar                                 Girne 
35.    Şerif İnkaya                                 Geçitkale
36.    Aytül Zeybekoğlu                        Maraş /Mğusa  
37.    Cemal Y.Kurucu                          Çayönü
38.    Rifat Koloz                                  Gönyeli
39.    Mustafa Azizioğlu                       Çatalköy
40.    Caner.Şefik                                   Ozanköy 
41.    Ahmet Soykan                              Hamitköy
42.    Şener Türmen                              Girne
43.    Nevzat Savant                             Taşkınköy
44.    Gülsen Tekin                                Lefke
45.    Ecem Nur Ürün                            Ortaköy
46.    Ayşe Ayermolalı                          Yenikent 
47.    Mehmet Erdem                            Küçük Kaymaklı
48.    Ali Duraloğlu                                Dağyolu
49.    Ahmet Bensel                              Taşkınköy  
50.    Hüseyin Tümay                            İskele
51.    Erbil Aydanova                             Girne
52.    Cahit Kasabalı                             Girne
53.    Mustafa Kunt                               Lapta
54.    İmren Çavuş                                Girne
55.    Osman Binatlılı                            Güzelyurt
56.    Hüseyin Öksüzoğulları                Mağusa   
57.    Vedat Savant                               Taşkınköy
58.    İsmail Çağın                                 Pile
59.    Erdoğan Özenen                          Lefkoşa
60.    Emine Akgüneş                           Alsancak
61.    Salih Yurdal                                 Y.Bostancı
62.    Yusuf Aşık                                   Kızılbaş  
63.    Ayşen Aton                                  Mağusa
64.    Süleyman Polili                           Lefkoşa
65.    Havva Özsoy                               Lapta
66.    Şükrü Bozoğlu                            Dağyolu
67.    Osman Z.Hacıoğulları                Gönyeli
68.    Bilge İncirlili                               Lefkoşa
69.    Meryem Dümbüllü                      Hisarköy 
70.    Aziz Aşar                                    Menekşe
71.    Bünyamin Balcı                          Mağusa
72.    Arif Olgun                                   Sütlüce
73.    Turgut Can                                 Pınarbaşı
74.    Özgül Ediz                                  Lapta
75.    Şenay Amber                             Lefkoşa
76.    Öztürk Denizalp                         Aslanköy
77.    Ünal Bektaşi                              Lapta
78.    Rifat Sertuğ                               Lefkoşa
79.    Nazife Öğünçer                          Sütlüce  
80.    Berceste Baturay                      İskele
81.    F.Altınçekiç                               Lefkoşa
82.    Halik Arkan                               Bostancı
83.    Salise Aknur                             Küçük kaymaklı
84.    Havva Kutgün                            Lefkoşa
85.    Pembe Kocadal                         Göçmenköy
86.    Mesudiye Tümerdem                 Akçay  
87.    Kavaz Çayönü                            Çayönü
88.    Mustafa K.C                               Alsancak
89.    Işık Tahsin                                 Hamitköy
90.    Burcu Kesnik                             Lefkoşa
91.    Fatma Bayraktar                        Gönyeli
92.    Ayşe Denizalp                            Aslanköy
93.    Tülay Nalbantoğlu                      Gönyeli
94.    Ahmet Ç.Kaymakamzade          Gemikonağı
95.    Mehmet Debreli                         Marmara 
96.    Erkan Çavuş                              Lefkoşa
97.    Nergis Saral                               Mağusa 
98.    Yezdan İlgen                              Alayköy                                                             
99.    Hasan Merttuna             Yıldırım
100.    Derviş Saral             Mağusa

banner571

----

Milli Piyango Tam Bilet

  1. Önder Karacaoğlu (Lefkoşa)
  2. Yaldız Yalınay (Gönyeli)
  3. Nurana Toprak (Marmardı)
  4. Sezgin Gündeş (Yenierenköy)
  5. Halil Mındık (Mağusa)
  6. İsmail Sadıkoğlu (İnönü)
  7. Emine Doğan (Metehan)
  8. İsmail Ulaş (Yenişehir)
  9. Halil İbrahim Başer (Lefkoşa)
  10. Yusuf Kaptanoğlu (Alayköy)
  11. Bahire Akantürk (Lefkoşa)
  12. Ahmet Erbekir (Güzelyurt)
  13. Münever Ersener (Gaziveren)
  14. İbrahim Güneyhan (Alsancak)
  15. İbrahim Korkmazlar (Geçitköy)
  16. Memnune Turkan (Dumlupınar)
  17. Sultan Aslan (İskele)
  18. Hüseyin Altunel (Mağusa)
  19. Cemaliye Öztel (Tuzla)
  20. Fatma Atıcı (Gelibolu)

--
Milli Piyango Yarım bilet

  1. Şerif Sarıcaoğlu (İskele)
  2. Abdulcabbar Kablan (Taşkınköy)
  3. Emel Çoban (İskele)
  4. Hüseyin Bektaş (Lefkoşa)
  5. Önal Aktolga (Karaoğlanoğlu)
  6. Erdinç Hurşitoğlu (Çatalköy)
  7. Havva Çeler (Lefkoşa)
  8. Şukriye Hephız (Girne)
  9. Sadettin K.oğlu (Çamlıbel)
  10. Mustafa Ekin (Mağusa)
  11. Sevilay Malyalızade (Gönyeli)
  12. Salih A. Aktoy (Yedidalga)
  13. Gülay Serbes (Girne)
  14. Ahmet Balcı (Girne)
  15. Veli Göztaşı (Lefkoşa)
  16. Ünsal Aysu (Çatalköy)
  17. Nezaket Alsancak (Lefkoşa)
  18. Zeynep Sağer (Kızılbaş)
  19. Darbaz Gürkaşlı (Mağusa)
  20. Yaşar Doğan (Girne)
  21. Sevilay Cesurer (Gönyeli)
  22. Mehmet Kurtcan (Güzelyurt)
  23. Cemile Doğan (Mağusa)
  24. Tarık Bezirganoğlu (Akdoğan)
  25. Rüfeyde Güvenoğlu (Lefkoşa)
  26. Suna Beysan (Gönyeli)
  27. Sare Kuşappi (Dikmen)
  28. Lavin Bozalanlar (Dikmen)
  29. Meryem Mullaoğlu (Güzelyurt)
  30. Filiz Özyaprak (Lefkoşa)

----

Milli Piyango çeyrek bilet

  1. Tügay Uçar (Mağusa)
  2. Belgin Nuri (Boğazköy)
  3. Lisani Kavalcıoğlu (Lefkoşa)
  4. Zehra Yücel (Taşkent)
  5. Hanife Zorlu (Mehmetçik)
  6. Hasan Avcı (Ötüken)
  7. Mahmut Tijensoy (Karaoğlanoğlu)
  8. Mustafa Özharun (Ortaköy)
  9. Fikret Yalçıner (Güzelyurt)
  10. Ahmet Ulçay (Küçükkaymaklı)
  11. Seyfi Sunter (Gönyeli)
  12. Mediha Topaloğlu (Taşkınköy)
  13. Cengiz Genç (Bostancı)
  14. Metin Coşaner (Güzelyurt)
  15. Yaşar Safaoğlu (Gönyeli)
  16. Sezgi Tayfun (İnönü)
  17. Ali Çeler (Lefkoşa)
  18. Erdoğan Tilki (Yenikent)
  19. Cemil Ünverdi (Serhatköy)
  20. Fatma Abraş (Dağyolu)
  21. Suphi Bedevi (Lefkoşa)
  22. Hasan Küçük (Dumlupınar)
  23. Çiğden Sönmez (Mağusa)
  24. Efkan Kahraman (Mehmetçik)
  25. Şerife Gagari (Karşıyaka)
  26. Mehmet Başman (Mağusa)
  27. Cemile Dayı (Dağyolu)
  28. Hasan Ünağyol (Küçükkaymaklı)
  29. Ali Hüseyin Hanımal (Küçükkaymaklı)
  30. Zalhe Bozoğlu (Dağyolu)
  31. Çelebi Taşlı (Aydınköy)
  32. Yıldız Çobanoğulları (Yeniceköy)
  33. Ahmet Murat (Mağusa)
  34. Önder Gelen (Girne)
  35. Hasan Kuset Nergisli)
  36. Ömer Uluşan (Doğancı)
  37. Zekiye Katrancıoğlu (Taşkınköy)
  38. Dervişe Solak (Gönyeli)
  39. Necdet Taylan (Lefkoşa)
  40. Ali Abdurahmanoğlu (İskele)
  41. Havva Çelen (Meriç)
  42. Ayfer Kalkan (Lefkoşa)
  43. Buket Kuyucuoğlu (Mağusa)
  44. Erdal Paşalıoğlu (Gaziköy)
  45. Cansu Lefkonuklu (Lefkoşa)
  46. Ali Dereseven (Görneç)
  47. Sabriye Pekkön (Mağusa)
  48. Hasan Kanarya (Serdarlı)
  49. Mehmet Tekyıl (Lefkoşa)
  50. Mehmet Baykent (Küçükkaymaklı) 

Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2022, 11:05
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Elektrik kesintisi yaşanacak
Elektrik kesintisi yaşanacak
  1. GÜNEY

banner582

banner471

banner581

banner473