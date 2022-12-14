Diyalog okurlarının İlk 200 talihlisi belirlendi

Şanslı okurlar biletlerini hafta içi mesai saatlerinde Diyalog Medya’dan (Organize Sanayi Bölgesi-Lefkoşa) alabilirler.
Danışma Hattı: 0533 853 5410
Diyalog TV canlı yayınında yapılan çekilişle bilet kazananların isimleri şöyle:
KKTC Devlet Piyangosu bileti kazanan talihliler 13/12/2022
İsim Bölge
1. İbrahim Ozaner Akova
2. Hüseyin Giral Türkmenköy
3. Muhsin Güran Çayönü
4. Hakan Yalçınkaya Mağusa
5. Mustafa İlker Bittacı Girne /Lapta
6. Nazzif Onbaşı Yeniboğaziçi
7. Dilek Horoz Gönendere
8. Hasan Aktuğ Lapta
9. Aşırgül İbragimova Gökhan
10. Vedat Savant Taşkınköy
11. Vedat Özkıran Yenierenköy
12. Eren Kahya Yenişehir
13. Zalihe Köse Köprülü
14. Rengin Lefkonuklu Ortaköy
15. Ayşe Tezel Yenikent
16. Güral Osmanoğlu Kırıkale Lefkoşa
17. Rabia Menteş Vadili
18. Alper Sözüöz Lefkoşa
19. Ali Ersener Gaziveren
20. Gürhan Akıncı Mehmetçik
21. Neslihan Poyrazlar Alsancak
22. Mustafa Karaderi Taşkınköy
23. Hasan Kumandar Maraş
24. Mehmet E.Uçar Güzelyurt
25. Musa Öner Küçükkaymaklı
26. Semra Güçlü Güzelyurt
27. Ali Demirbaş Gönyeli
28. Pervin Aktunç Girne
29. Neriman Gülerman Lapta
30. Halide Zort İnönü
31. Ayşe Barakalı Dağyolu
32. İsmet Yılmaz Dikmen
33. Aysel Sanıl Küçük kaymaklı
34. Naci Rızalar Girne
35. Şerif İnkaya Geçitkale
36. Aytül Zeybekoğlu Maraş /Mğusa
37. Cemal Y.Kurucu Çayönü
38. Rifat Koloz Gönyeli
39. Mustafa Azizioğlu Çatalköy
40. Caner.Şefik Ozanköy
41. Ahmet Soykan Hamitköy
42. Şener Türmen Girne
43. Nevzat Savant Taşkınköy
44. Gülsen Tekin Lefke
45. Ecem Nur Ürün Ortaköy
46. Ayşe Ayermolalı Yenikent
47. Mehmet Erdem Küçük Kaymaklı
48. Ali Duraloğlu Dağyolu
49. Ahmet Bensel Taşkınköy
50. Hüseyin Tümay İskele
51. Erbil Aydanova Girne
52. Cahit Kasabalı Girne
53. Mustafa Kunt Lapta
54. İmren Çavuş Girne
55. Osman Binatlılı Güzelyurt
56. Hüseyin Öksüzoğulları Mağusa
57. Vedat Savant Taşkınköy
58. İsmail Çağın Pile
59. Erdoğan Özenen Lefkoşa
60. Emine Akgüneş Alsancak
61. Salih Yurdal Y.Bostancı
62. Yusuf Aşık Kızılbaş
63. Ayşen Aton Mağusa
64. Süleyman Polili Lefkoşa
65. Havva Özsoy Lapta
66. Şükrü Bozoğlu Dağyolu
67. Osman Z.Hacıoğulları Gönyeli
68. Bilge İncirlili Lefkoşa
69. Meryem Dümbüllü Hisarköy
70. Aziz Aşar Menekşe
71. Bünyamin Balcı Mağusa
72. Arif Olgun Sütlüce
73. Turgut Can Pınarbaşı
74. Özgül Ediz Lapta
75. Şenay Amber Lefkoşa
76. Öztürk Denizalp Aslanköy
77. Ünal Bektaşi Lapta
78. Rifat Sertuğ Lefkoşa
79. Nazife Öğünçer Sütlüce
80. Berceste Baturay İskele
81. F.Altınçekiç Lefkoşa
82. Halik Arkan Bostancı
83. Salise Aknur Küçük kaymaklı
84. Havva Kutgün Lefkoşa
85. Pembe Kocadal Göçmenköy
86. Mesudiye Tümerdem Akçay
87. Kavaz Çayönü Çayönü
88. Mustafa K.C Alsancak
89. Işık Tahsin Hamitköy
90. Burcu Kesnik Lefkoşa
91. Fatma Bayraktar Gönyeli
92. Ayşe Denizalp Aslanköy
93. Tülay Nalbantoğlu Gönyeli
94. Ahmet Ç.Kaymakamzade Gemikonağı
95. Mehmet Debreli Marmara
96. Erkan Çavuş Lefkoşa
97. Nergis Saral Mağusa
98. Yezdan İlgen Alayköy
99. Hasan Merttuna Yıldırım
100. Derviş Saral Mağusa
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Milli Piyango Tam Bilet
- Önder Karacaoğlu (Lefkoşa)
- Yaldız Yalınay (Gönyeli)
- Nurana Toprak (Marmardı)
- Sezgin Gündeş (Yenierenköy)
- Halil Mındık (Mağusa)
- İsmail Sadıkoğlu (İnönü)
- Emine Doğan (Metehan)
- İsmail Ulaş (Yenişehir)
- Halil İbrahim Başer (Lefkoşa)
- Yusuf Kaptanoğlu (Alayköy)
- Bahire Akantürk (Lefkoşa)
- Ahmet Erbekir (Güzelyurt)
- Münever Ersener (Gaziveren)
- İbrahim Güneyhan (Alsancak)
- İbrahim Korkmazlar (Geçitköy)
- Memnune Turkan (Dumlupınar)
- Sultan Aslan (İskele)
- Hüseyin Altunel (Mağusa)
- Cemaliye Öztel (Tuzla)
- Fatma Atıcı (Gelibolu)
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Milli Piyango Yarım bilet
- Şerif Sarıcaoğlu (İskele)
- Abdulcabbar Kablan (Taşkınköy)
- Emel Çoban (İskele)
- Hüseyin Bektaş (Lefkoşa)
- Önal Aktolga (Karaoğlanoğlu)
- Erdinç Hurşitoğlu (Çatalköy)
- Havva Çeler (Lefkoşa)
- Şukriye Hephız (Girne)
- Sadettin K.oğlu (Çamlıbel)
- Mustafa Ekin (Mağusa)
- Sevilay Malyalızade (Gönyeli)
- Salih A. Aktoy (Yedidalga)
- Gülay Serbes (Girne)
- Ahmet Balcı (Girne)
- Veli Göztaşı (Lefkoşa)
- Ünsal Aysu (Çatalköy)
- Nezaket Alsancak (Lefkoşa)
- Zeynep Sağer (Kızılbaş)
- Darbaz Gürkaşlı (Mağusa)
- Yaşar Doğan (Girne)
- Sevilay Cesurer (Gönyeli)
- Mehmet Kurtcan (Güzelyurt)
- Cemile Doğan (Mağusa)
- Tarık Bezirganoğlu (Akdoğan)
- Rüfeyde Güvenoğlu (Lefkoşa)
- Suna Beysan (Gönyeli)
- Sare Kuşappi (Dikmen)
- Lavin Bozalanlar (Dikmen)
- Meryem Mullaoğlu (Güzelyurt)
- Filiz Özyaprak (Lefkoşa)
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Milli Piyango çeyrek bilet
- Tügay Uçar (Mağusa)
- Belgin Nuri (Boğazköy)
- Lisani Kavalcıoğlu (Lefkoşa)
- Zehra Yücel (Taşkent)
- Hanife Zorlu (Mehmetçik)
- Hasan Avcı (Ötüken)
- Mahmut Tijensoy (Karaoğlanoğlu)
- Mustafa Özharun (Ortaköy)
- Fikret Yalçıner (Güzelyurt)
- Ahmet Ulçay (Küçükkaymaklı)
- Seyfi Sunter (Gönyeli)
- Mediha Topaloğlu (Taşkınköy)
- Cengiz Genç (Bostancı)
- Metin Coşaner (Güzelyurt)
- Yaşar Safaoğlu (Gönyeli)
- Sezgi Tayfun (İnönü)
- Ali Çeler (Lefkoşa)
- Erdoğan Tilki (Yenikent)
- Cemil Ünverdi (Serhatköy)
- Fatma Abraş (Dağyolu)
- Suphi Bedevi (Lefkoşa)
- Hasan Küçük (Dumlupınar)
- Çiğden Sönmez (Mağusa)
- Efkan Kahraman (Mehmetçik)
- Şerife Gagari (Karşıyaka)
- Mehmet Başman (Mağusa)
- Cemile Dayı (Dağyolu)
- Hasan Ünağyol (Küçükkaymaklı)
- Ali Hüseyin Hanımal (Küçükkaymaklı)
- Zalhe Bozoğlu (Dağyolu)
- Çelebi Taşlı (Aydınköy)
- Yıldız Çobanoğulları (Yeniceköy)
- Ahmet Murat (Mağusa)
- Önder Gelen (Girne)
- Hasan Kuset Nergisli)
- Ömer Uluşan (Doğancı)
- Zekiye Katrancıoğlu (Taşkınköy)
- Dervişe Solak (Gönyeli)
- Necdet Taylan (Lefkoşa)
- Ali Abdurahmanoğlu (İskele)
- Havva Çelen (Meriç)
- Ayfer Kalkan (Lefkoşa)
- Buket Kuyucuoğlu (Mağusa)
- Erdal Paşalıoğlu (Gaziköy)
- Cansu Lefkonuklu (Lefkoşa)
- Ali Dereseven (Görneç)
- Sabriye Pekkön (Mağusa)
- Hasan Kanarya (Serdarlı)
- Mehmet Tekyıl (Lefkoşa)
- Mehmet Baykent (Küçükkaymaklı)