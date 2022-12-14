Partilere ayrılan bütçe'de yüzde 201 artış

Suna ERDEN

KKTC’nin 2023 yılı bütçesinde belediyelere katkı payının yanı sıra siyasi partilere yönelik devlet katkı payı da artırıldı.

Meclis Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay bütçe açığının 3 milyar 50 milyondan 3 milyar 60 milyona yükseldiğini belirtirken, belediyelere yönelik katkı payının da artırıldığını söyledi. Buna göre belediyelere katkı payı 8 milyon 900 bin liradan 21 milyon 470 bin liraya yükselmiş oldu.

Elde edilen bilgilere göre; siyasi partilere yönelik katkı payı da yüzde 201 oranında artışla 64 milyon 410 bin liraya yükseldi.

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Canaltay: Belediyelere geçekçi bir bütçe yapıldı

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi yaklaşık iki haftadır sürdürdüğü 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşmelerini tamamladı.

Meclis Ekonomi Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay, bütçe açığının 3 milyar 50 milyondan 3 milyar 60 milyona yükseldiğini belirtti.

Belediyelerin bütçesine ilişkin de açıklama yapan Resmiye Canaltay, belediyelerin hak ettikleri geliri alamadıkları için hükümetlerin genelde eleştiriye maruz kaldığına işaret ederek, ilk kez belediyelerle ilgili geçekçi bir bütçe yapıldığını söyledi.

Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2022, 10:57