Mercedes Suriçi’ni dağıttı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında Simge Önlü isimli sürücü Suriçi’ni dağıttı.

Direksiyon hâkimiyeti kaybedilen Mercedes araç kaldırıma çıkarak, 5 adet park engelleme demiriyle, Yeşil Deniz Caddesi üzerindeki bir restorana ait iki yemek masasına çarptı.

Cadde üzerindeki iş yerlerine son anda girmekten kurtulan sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza sonucu, hem araç hem de kaldırımdaki demirlerde maddi hasar oluştu. Kazada ayrıca kaldırım taşları yerinden sökülerek zarar gördü.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, sürücünün ifadesinde karşısına köpek çıktığını, çarpmamak için direksiyon kırdığını söylediği öğrenildi.

Süratli gidiyordu



Polisten verilen bilgiye göre; kaza sün saat 20. 30 sıralarında Gazimağusa’nın Suriçi bölgesinde meydana geldi.Yönetimindeki SC 416 plakalı araç ile Gazimağusa Limanı’na seyreden Simge Önlü, süratli gittiği için direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun sağından çıktı.Kaldırımın üzerine çıkan araç, 5 adet park engelleme demiriyle, Yeşil Deniz Caddesi üzerindeki bir restorana ait iki yemek masasına çarptı.Araç, kaldırım üzerinde 40 metre gittikten sonra durdu.Kaza sonucu yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi, park engelleme demirleri yerinden söküldü. Ayrıca kaldırım taşları da kazadan dolayı zarar gördü.Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, sürücünün ifadesinde karşısına köpek çıktığını, çarpmamak için direksiyon kırdığını söylediği öğrenildi.