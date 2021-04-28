Zararlarını ciddi ciddi düşünelim

Karpaz Dostları Derneği, Yenierenköy eski liman bölgesinde devam eden yatırım çalışmalarına ilişkin bölgede incelemelerde bulunarak, tespitlerde bulundu.

Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Gülizar Eroğlu, yaptığı açıklamada, “Bilimsel veriye ve yüreğe dayandırılmadan yapılan her iş sonucunda akrep gibi kendi kendimizi soktuğumuzun farkına varalım. Oluşumunda katkı yapmadığımız doğal ve kültürel değerlerin yok edilmesinde nasıl bu kadar açgözlü davranabiliyoruz diye oturup ciddi ciddi düşünelim” ifadelerini kullandı.



Eroğlu, basında yer alan fotoğrafların aksine bölgede sadece iki mağara değil, Kıbrıs'ta sık rastlanmayan mağara örüntülerinin olduğunu, bu örüntü ve farklı dokudaki kayaç oluşumlarının korunması gerektiğini, ayrıca örüntülerin üzerinde aralarında önemli türlerin de olabileceği birçok kuş türünün bulunduğunu öne sürdü.Habitat direktifi ile koruma altına alınmış önemli tuzcul bitkiler ve bunların yaşam alanları dahil, alanda önemli bitki türleri ve yaşam alanlarının mevcut olduğunu kaydeden Eroğlu, yapmış oldukları kısa süreli incelemede bile en az 5 tür nesli tehlike altında ve/veya endemik tür tespit ettiklerini söyledi.