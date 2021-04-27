428 sürücü suç işledi

Ülke genelinde 19 - 25 Nisan tarihlerini kapsayan süre içerisinde, 42 trafik kazası meydana gelirken, bu kazalarda 11 kişi yaralandı. Polis tarafından yapılan haftalık rutin trafik kontrollerinde ise 428 trafik suçu rapor edildi.

Meydana gelen tüm kazalarda toplam 364 bin TL’lik hasar meydana geldi.

Kazaların bölgelere göre dağılımı Lefkoşa 14, Gazimağusa 8, Girne 14, Güzelyurt 4 ve İskele 2 şeklinde gerçekleşti.



Aynı devrede yapılan trafik kontrollerinde 428 trafik suçu tespit edildi.

Sürat yine ilk sırada

Polis tarafından yapılan haftalık rutin trafik kontrollerinde de 428 trafik suçu rapor edildi.

Polis açıklamasına göre; sürücüler, 128 kez süratli, 7 kez tehlikeli, 11 kez dikkatsiz, 28 kez seyrüsefer ruhsatsız, 8 kez sürüş ehliyetsiz, 8 kez muayenesiz, 10 kez sigortasız, 13 kez alkollü, 3 kez “B” özel işletme izinsiz araç kullanmaktan ceza aldı.

Sürücüler, 68 defa seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 4 kez trafik ışıklarına uymamak, 49 defa trafik levha ve işaretlerine uymamak, 2 defa koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak ve 89 defa da diğer trafik suçlarını işledi.