Ucuz atlattı

Onur ULAĞ

Güzelyurt- Lefkoşa anayolu üzerinde dün öğlen sıralarında meydana gelen kazada 28 yaşındaki Hasan Sariler yaralandı. Sariler’in direksiyon hâkimiyetini kaybettiği, yoldan çıktığı ve toprak sete çarptıktan sonra takla attığı belirtildi. Kaza sonucu yaralanan sürücünün hastaneye kaldırıldığı, durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Yoldan çıktı, takla attı

Polisten verilen bilgiye göre; Lefkoşa’dan Güzelyurt istikametine doğru dün saat 14.00 sıralarında yönetimindeki HP 223 plakalı araç ile seyir halinde olan Hasan Sariler, Mevlevi Çemberi yakınlarına geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolun solundan çıkan araç, toprak sete çarptıktan sonra takla attı.



Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Sariler, olay yerine çağırılan sağlık ekiplerince LefkoşaDr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.Yaralı sürücü hastanede yapılan tedavinin ardından müşahede altına alındı. Polisin kazayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.