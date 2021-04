Girne’de mükemmel bir İtalyan restoranı: Farinelli

Geçtiğimiz Cumartesi günü dostlarım seni yeni açılan Farinelli’ye götüreceğiz dediklerinde sevindim, Kuzey Kıbrıs ve turizm merkezi Girne bir İtalyan restoranını kazandı diye.

Akacan blokları arasından bahçeye yaya olarak girdik ve kendimizi şık bir mimarı içerisindeki Farinelli’de bulduk. Karşımda 11 yıl Merit Crystal Cove Otel’de müzik yapmış sesi ve gitarıyla insanları büyülemiş bir dost vardı. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi şan bölümü mezunu Levent Ünal’ı gördüm.

Hemen aklıma Merit Royal’deki Chine des Rotisseurs yemeğinde Kuzey Kıbrıs ve Güney Kıbrıs’tan gelen misafirleri büyüleyen sesi ve müziği ile başaralı müzisyen geldi. O akşam Levent’e ve eşi Senem’e hakikaten hayran olmuştum. Şimdi gelelim Farinelli’ye;

Restoranın menüsü iki bölümde değerlendirilebilir. Bunlardan birincisi günlük yemekler, ikincisi ise gruplara sunulan özel menüler. Sandviçler Kıbrıs’ın geleneksel tatlarıyla harmanlanmış, kahvaltı seçenekleri de oldukça zengin. Tuna balığını tam buğday ekmeğiyle, çeşitli soslarla buluşmasıyla hazırlanan ve patates cipsle sunulan sandviçi deneyebilirsiniz. Biraz daha zengin sandviç isterseniz Farinelli Kulübü sizin için, içerisinde dana janbon, salam, baharatlı ızgara tavuk, özel mayonez sos, çedar peynirine kadar her şey var.



Salatalara gelince Akacan ailesinin kendi bahçesinin yeşillikleri ile sunulan special her mevsime göre değişiklik gösteriyor. Tabi olmazsa olmaz ızgara hellimli olanı da mevcut. Şimdi gelelim burgerlere; özel ekmeği, şefin hamburger köftesi ve duble cedar peyniri ile yapılan restoranın adını taşıyan cheeseburger denenmeli. Sıcak sandviçlerde ise tattığım dana etli wrapı başarılı buldum. Özellikle kullandıkları tortilla ekmeğini.Biraz da ana menüye bakalım. İtalyan restoranı olunca takdir edersiniz ki pastalar ve soslar öne çıkar. Bende kelimeleri İtalyanlar gibi seçtim, makarnalar demedim. Spagetti, penne, tagliatelle, fettuccine ev yapımı bolonez sos tercih edenlere napoliten, acı severler için arabiata sos ile sunulabiliyor. Ben sizin yerinizde olsam sos işini şefe bırakırım. Çünkü her makarna her sosla yenmeyebilir. Şimdi vazgeçilmezlere gelelim ve özellikle tavsiye ettiğim klasik margherita ve özel festival pizzasını tadalım. Mozarelle peyniri, hindi füme, daha jambon, taze fesleğen ve taze kekikle yapılan bahçe mantarı ve enginar kalbiyle sunulan festival pizza hakikaten lezzet festivali gibi. Vejeteryan pizzaları da mevcut. En can alıcı nokta tatlılar. Tramisu damakta unutulmaz lezzet bırakırken arzu edenler için cheescake ve suffle de mevcut.Aparatif çeşitleri o kadar geniş tutulmuş ki içinde ne yok diye baktığımda neredeyse eksik bulamadım. Ama Levent’in bildiğim eskiden beri şaraba olan ilgisi burada da kendisini göstermiş. Şarap ve şampanya dolabı incelemeye değer.Havalar biraz ısınınca bahçesi ve havuzuyla çok keyifli bir mekan olacak. Birlikte sahne alıp söyleyecekleri şarkılar ve çalacakları enstrümanlarla mekan daha da renklenecek.