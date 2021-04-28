Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Azerbaycan ile KKTC'nin tarihi ve doğal güzelliklerinin karelerinden oluşan "Kardeş Ülkeler" isimli fotoğraf sergisi açıldı.

KKTC Bakü Temsilciliği Eğitim ve Kültür Ataşesi Tevfik Ulual'ın çektiği fotoğraflardan oluşan serginin açılışına, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Askeri Ataşe Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, KKTC Bakü Temsilcisi Növber Ferit Veçhi, Azerbaycan sivil kuruluşu temsilcileri ve sanatseverler katıldı.

Büyükelçi Bağcı, etkinlikte yaptığı konuşmada, Ulual'ın Azerbaycan'ın 44 günlük savaşta elde ettiği zafere atıfta bulunarak sergiye 44 eserini takdim ettiğini, bunun da oldukça anlamlı olduğunu söyledi.



Sergiyi çok beğendiğini vurgulayan Bağcı, "Bu sergi çok anlamlıdır. Zafere fotoğraflarla, bir sanatçı gözüyle katkıdır, destektir." dedi.KKTC Bakü Temsilcisi Veçhi, serginin Azerbaycan ve KKTC arasındaki dostluk, kardeşlik ve dayanışmaya adandığını dile getirdi.KKTC Bakü Temsilciliği Eğitim ve Kültür Ataşesi Ulual, KKTC ile Azerbaycan arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının güçlendirilip geliştirilmesi için siyasi, iktisadi, eğitim ve turizm faaliyetlerinin yanında kültür sanat etkinliklerinin de ilerletilip geliştirilmesinin iki ülkenin birbirini daha iyi tanımasına ve yakınlaşmasına büyük ivme katacağını kaydetti.