Avukat olacak!

Gönyeli’de villada düzenlenen ve 28 kişinin katıldığı doğum günü partisine yapılan baskında uyuşturucuyla yakalanan Abimbola Andrew Olaiya hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı dün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının üniversite öğrencisi olduğu belirtildi.

Zanlı hakkındaki iddiaları aktaran polis, 20 Nisan 2021 tarihinde, saat 21.20 sıralarında Gönyeli’de bir villada parti yapıldığının öğrenildiğini, bunun üzerine baskın yapıldığını söyledi.



Polis, evde yapılan aramada Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’na aykırı toplanan 28 kişinin yanı sıra ev sahibi olan zanlının yatak odasında yarım gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu ifade etti.Polis memuru, uyuşturucu madde bulunmasının ardından Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne bilgi verildiğini, ikametgâhın ziyaret edildiğini ve zanlının gözaltına alındığını anlattı.Polis, mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkemizde öğrenci statüsünde bulunduğunu belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.Mahkeme, 10 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 50 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartlarıyla zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.