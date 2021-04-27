Cezaevine gönderildi

Suna ERDEN

Haspolat Meslek Lisesi’nden hırsızlık yapan Ali Arayıcı, suçüstü yakalandı. Zanlının liseye pencereden girdiği, hurda bakırları, elektrik kablolarını ve bir adet büyük el arabasını çaldığı belirtildi. Lisenin penceresinin ise kilitsiz olduğu açıklandı.

Ayrıca zanlının aylardır ülkede kaçak yaşam sürdüğü de belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, Ali Arayıcı’nın 25 Nisan 2021 tarihinde saat 14.15 sıralarında pencereden Haspolat Meslek Lisesi’ne girdiğini söyledi. Polis, pencerenin kapalı ancak kilitsiz olduğunu da açıkladı.



İçeri giren zanlının 600 TL değerindeki hurda bakırları, elektrik kablolarını ve bir adet büyük el arabasını çaldığını kaydeden polis, pencereden çıkış yaptığı esnada suçüstü yakalandığını belirtti.Polis, tutuklanan zanlının gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini aktardı.Polis memuru, zanlının 9 Eylül 2019 tarihinden beri ülkede kaçak yaşam sürdüğünü, kalacak yeri bulunmadığını belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının 45 günü geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.