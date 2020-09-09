Bir kişi aranıyor

Girne’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda kiraladığı araçta 2, evinde ise 13 gram satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirilen Inimfon Okon Akpan hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Suçla bağlantılı bir kişinin daha arandığı belirtilirken, zanlı dün ek süre talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, 4 Eylül 2020 tarihinde saat 19.30 sıralarında Girne’de Inimfon Okon Akpan’ın kendi adına kiralamış olduğu ZMU 182 plakalı araçta yapılan aramada kapı kolu içerisinde 2 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, zanlının suçüstü yakalandığını ve ikametgâhında yapılan aramada 13 gram ağırlığında hintkeneviri bulunduğunu belirtti.



Polis, zanlının uyuşturucu maddeleri isminin Reymond olduğunu bildiği bir şahıstan 3 bin 500 TL karşılığında aldığı beyanında bulunduğunu ifade etti.Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler ve kayıp emareler olduğunu söyledi.Polis memuru, aranan bir şahıs daha olduğunu ifade ederek, zanlının 2 daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.Mahkeme, zanlının 2 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.