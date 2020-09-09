Uçuşlar azalacak

Çiğdem AYDIN

Pegasus Hava Yolları Kıbrıs Temsilcisi ve Cyprus XP Travel Direktörü Zeki Ziya, hükümetin Coronavirüs tedbirleriyle ilgili sürekli karar değiştirdiğini, bunun da urizm ve havacılık sektörünü olumsuz yönde etkileyeceğini söyledi.

Diyalog’a konuşan Ziya, kararların sürekli değiştiğini, bu nedenle bilet alan birçok kişinin mağdur olduğunu dile getirdi.

Zeki Ziya Türkiye’den adaya gelişlerde 7 gün karantina kararının alınması sonrasında tüm tur operatörlerinin tatil paketlerini iptal ettiğini açıkladı.

Coronavirüse karşı alınan tedbir kararlarının ülke ekonomisini batırdığını söyleyen Ziya, ayrıca kararların değişkenliği nedeniyle güvensizlik oluştuğunu da belirtti.



“Bir kişi bir ülke yönetimine güven duymazsa o ülkeye gelmez” diyen Ziya, uçuş yapan kişi sayısında azalma olduğunu söyledi.KKTC’ye gelen turistlerin ortalama gecelemelerinin 3 veya 4 olduğunu kaydeden Ziya, “3 gün tatil için gelecek olan bir kişiye 7 gün karantinada kal derseniz o kişi gelir mi?” diyerek zaten az sayıda gelen turistin de gelişlerini iptal ettirdiğini anlattı.Şu anda Pegasus’un günde 3 sefer yaptığını ve bunları da ana nokta olan İstanbul üzerinden yürüttüğünü belirten Ziya, “Bir gelişme olmazsa sefer sayısını düşürebiliriz” dedi.

Gözler üniversite öğrencilerinde

Hava yollarının durumunun üniversite öğrencilerinin gelişleriyle alakalı bir noktaya geldiğini söyleyen Ziya, “Üniversite öğrencilerinin gelişiyle ilgili hükümet 3 bakanlığa çalışma yapması için görev verdi. Biz de ne olacağını bilmiyoruz. Umarım bu çalışmalara bizi ve THY temsilcilerini de çağırılar ve ortak bir karar üretilir” dedi.

Hava yollarının sadece üniversite öğrencilerinin gelişi için sefer yapmaları durumunda yani tek yönlü sefer durumunda maliyetin çok yükseleceğini uyarısını da yapan Ziya, “Umarım bizle de otururlar ve doğru bir karar alabilir” diyerek sözlerini noktaladı.