10 bin lira ödedi

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Beraberindeki iki kişiyle çalıştığı emlak şirketinin tahsilat makbuzlarını çaldığı ve sahteleyip kiracılara verdiği iddia edilen Müslüm Yamaç teminatla serbest kaldı

10 bin lira ödedi
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Suna ERDEN
Girne’de bir dönem çalıştığı Orange Garden Estate isimli emlak şirketine ait 5 adet tahsilat makbuzunu çalıp, sahteledikten sonra bir suretini kiracılara verdiği ileri sürülen Müslüm Yamaç hakkındaki soruşturma tamamlandı. 
Yamaç ile birlikte aynı suçu işleyen iki şahsın ise henüz yakalanmadığı belirtildi. 
Soruşturma amaçlı 3 gündür tutuklu olan zanlı dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı. 

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Duruşmada olayı aktaran polis, Müslüm Yamaç ile aranan iki şahsın, 27 Temmuz 2017-26 Haziran 2020 tarihleri arasında işletmeciliğini Demet Ayaz’ın yaptığı Orange Garden Estate isimli emlak şirketinden 5 adet tahsilat bloklarını çaldıklarını söyledi. 
Polis, Yamaç ile aranan iki şahsın Demet Ayaz'ın izni ve müsaadesi olmadan makbuzları kullandıklarını ifade etti.
Zanlı Yamaç’ın 4 Eylül 2020 tarihinde gözaltına alındığını, mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, aranan şahısların ise henüz bulunamadığını söyledi. Soruşturmanın zanlı Yamaç ile ilgili kısmının tamamlandığını kaydeden polis, ülkede üniversite öğrencisi olarak bulunduğunu belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.
Mahkeme, zanlının 10 bin TL nakit teminat yatırarak, tutuksuz yargılanmasına emir verdi. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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