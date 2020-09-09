Kuzeyde 38, güneyde 1 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte bin 561, Güney Kıbrıs’ta ise 2 bin 797 test yapıldı. Kuzeyde 38, güneyde ise sadece bir yeni Coronavirüs vakasına rastlandı. Kuzeyde toplam vaka sayısı 475’e, güneyde de bin 511'e ulaştı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının bin 561 olduğunu, 38 pozitif vakaya rastlandığını, 3 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bu, KKTC'de salgının başlamasından bu yana bir günde tespit edilen en yüksek vaka sayısı oldu.

Vaka sayısında, 26 vakanın tespit edildiği önceki güne kıyasla yaklaşık yüzde 50 artış yaşandı.



Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu, 2 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini 19 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında olduklarını, 15 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.Yapılan toplam test sayısı 133 bin 265’e, toplam vaka sayısıysa 475’e yükseldi. Toplam 286 kişi iyileşerek taburcu edilirken, tedavisi devam eden vaka sayısı 185 olarak açıklandı.

Güneyde bir vaka

Güney Kıbrıs'ta ise son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen 2 bin 797 test sonucunda yalnızca bir

Covid-19 vakası tespit edildi. Yeni vakanın şahsi inisiyatifle gerçekleştirilen testler sonucunda tespit edildiğini duyuran Rum haber kaynakları, toplam vaka sayısının bin 511'e ulaştığını belirtti.