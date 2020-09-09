Serdar ŞENGÜL

Son günlerde Coronavirüs vakalarında artış yaşandığını belirten vatandaşlar, tedbirin elden bırakılmaması gerektiğini söylerken, gelinen durumdan kendilerinin de sorumlu olduğunu dile getirdi.

Maske-sosyal mesafe- hijyen kurallarına uyulması gerektiğini ifade eden vatandaşlar, “Biz halk olarak tedbirlere ve kurallara uyarak salgının yayılmasını önlemeyiz” dedi.

Diyalog’a konuşan vatandaşlar, yerel vakaların artmasında öncelikle halkın ihmalinin olduğunu dile getirdi.

Kurallara uyulmadığını, herkesin rehavete kapıldığını itiraf eden vatandaşlar, çağrıda bulunarak, “Yeni bir kapanma olmaması için çok dikkat etmeliyiz. Yeni bir kapanma hem ekonomik hem de sosyal açıdan bizi daha çok yıpratır” dedi.



Ne dediler…?

Mehmet Kadiri

“Coronavirüs sebebiyle maske takıyoruz, toplu alanlarda özellikle marketlerde dikkat ediyoruz. Son zamanlarda vakalar artıyor, bu nedenle endişeliyiz. Kim hasta bunu bilemiyoruz. O yüzden biz vatandaşlar tedbirlerimizi ilk önce kendimiz almalıyız. Yeni bir kapanma olmaması için çok dikkat etmeliyiz. Yeni bir kapanma hem ekonomik hem de sosyal açıdan bizi daha çok yıpratır.”

Selçuk Akıncılar

“Her anımda maske takıyorum. Maske takmak her ne kadar zor gelse de kendimi ve sevdiklerimi korumak için kurala uyuyorum. Son günlerde vakalar yine arttı, biz vatandaşlar tedbirleri erken bıraktık, rehavete kapıldık. Sürekli ellerimizi yıkamalı ve kişisel hijyenimize dikkat etmeliyiz.



Devlet tedbirlerini elbette alıyor ama bizim kendi tedbirlerimizden asla vazgeçmememiz gerekiyor.”

Halil yıldırım

“Yerel vakalardaki artışta önce biz vatandaşların ihmali oldu. Sokakta yürürken dahi dikkat etmeye çalışıyoruz ancak tedbirleri ihmal eden pek çok kişi yerel vakaların artmasında etkili oldu. Bu durumu çözmek için insanların her şeyden önce daha bilinçlenmesi gerekiyor. Coronavirüs’ün bulaşmasındaki en büyük etken maske kuralına uyulmamasıdır. Ekonomik olarak da çöküş yaşamamak için tedbiri elden bırakmamamız gerekiyor.”

Mehmet kaplan

“Maske kullanımı konusunda önlemimi alıp dışarı çıkıyorum, ancak birçok insan bu konuda duyarsız. Başkalarının tedbir almamasından dolayı diğer insanlara Coronavirüs bulaşabiliyor. Açılım sürecinde vatandaşlar önlemleri ihmal etti. Bu gerçeği kabullenip, bundan sonra dikkat etmeliyiz.”

Bayram Durmuşoğlu

“ Her şeyden önce maskeyi doğru takmamız gerekiyor. Özellikle kalabalık ortamlarda daha dikkatli olmalıyız. Şahsen 4 çocuğum var ve korkuyorum. Kuralları pek çok insan ihmal etti. Maskesiz tek bir günüm yok ayrıca astım hastasıyım daha bir özenliyim bu konuda, Eğer hasta olursam zor kurtulabilirim. Bu yüzden herkese tavsiyem daha bir dikkatli olmalarıdır.”

Mehmet Ali

“ Maske kullanımını vatandaşlar olarak ihmal ettik ve takmayan herkes bu cinayete ortak olacak.

Bu düşünceyle hareket edersek halk olarak Coronavirüsü yenebiliriz. Esas salgının yayılması tedbirsizlikten meydana geldi. Maddi manevi olarak zarara uğrayabiliriz. O yüzden yetkililerin almış olduğu tedbirlere harfiyen uymamız şarttır.”

Hüsnü Güven

“40 yıllık esnafım böylesi kötü bir dönem görmedim. Ekonomi ve insanlar çok değişti. Bu süreçte özellikle esnaf olarak çevreyi gözlemlediğim kadarıyla tedbirlere uymayan pek çok insan var. Sosyal ortamlarda kimse maske takmıyor. Marketlerde ise zorunlu olduğu için takılıyor. Kısacası maskeleri tüm sosyal yaşantılarımızda takmamız gerekiyor. Öncelikle biz esas kendi tedbirlerimizi alacağız.”

İbrahim Hüsnüler

“Yeni vakalarla beraber oldukça endişeliyiz, devamlı maske kullanmaktayım. Son zamanlarda da insanların çoğu artık daha bir yakın temas halinde. Bu nedenle sosyal yaşama denetleme getirilmeli. Ekonominin çökmemesi için biz halk olarak üzerimize düşeni yapmalıyız. Yeni bir kapanmayı hayal dahi edemiyorum.”

Remzi Atakan

“Her gün maske takıyorum. Toplu alanlarda dahil maske takmadığım bir günüm olmadı. Bu kurallara riayet edildiği takdirde vakalar artmaz aksine düşer. Vatandaşların çoğu maske ve hijyen kurallarına uyarsa büyük bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Devletin de denetimleri artırması gerekiyor.”