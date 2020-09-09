‘Dört kişiye sattım’

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da evinde yapılan aramada satışa hazır paketlenmiş 5 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunan Kareem Abu Nijam gözaltına alındı.

Zanlının yakalanmadan önce 13 gram uyuşturucu temin ettiği, bir miktarını 4 kişiye sattığını itiraf ettiği belirtildi.



Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı.Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Yusuf Karaoğulları, alınan bir ihbar üzerine önceki gün zanlının ikametgâhında arama yapıldığını; 10 ayrı küçük poşete sarılı toplam 5 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde, bir adet öğütücü, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 500 TL ile bin 500 dolar para bulunduğunu açıkladı.Zanlının polise gönüllü ifade vererek, konusu uyuşturucu maddeyi, 31 Ağustos ile 4 Eylül tarihleri arasında 13 gram olarak bin 500 TL’ye aldığını söylediğini belirten polis memuru, bu süre içerisinde maddelerden 4 kişiye de verdiğini itiraf ettiğini açıkladı.Suçla bağlantısı olduğu tespit edilen şahısların olduğunu belirten Karaoğulları, soruşturmanın yeni başladığını belirterek zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme, “Kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme ve tasarruf” suçlamaları ile hakkında soruşturma başlatılan zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.