Karantina altında

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Kadın Kolları Başkanı Ayfer Altıncuoğlu ve Lefkoşa İlçe Başkanı Emre Dalgıç’ın ardından parti genel sekreteri, Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu’nun da Coronavirüs test sonucu pozitif çıktı.

Zaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada önceki gün baş ağrısı ve ateş yükselmesi şikâyeti ile hastaneye başvurduğunu, test yaptırdığını belirtti.



Zaroğlu test sonucunun dün kendisine ulaştırıldığını ve pozitif olduğunu öğrendiğini duyurdu.Ağır semptomlar geçirmediğini kaydeden Zaroğlu, son bir haftadır evde izole olduğunu da açıkladı. Zaroğlu’nun paylaşımı şöyle:Etrafımızda bulunan dostlarımızın test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından kendimi bir haftadır evde izole etmiştim... Gece saat 02.30 sularında baş ağrısı ve ateş yükselmesi şikâyeti ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne başvurdum. Yapılan tetkikler neticesinde Covid-19 teşhisi konulduğunu öğrendim. Allaha şükürler olsun ki ağır semptomlar geçirmiyorum ve durumum gayet iyi... Tedavilerimin ardından en kısa sürede tekrar aranızda olacağım. Maske, sosyal izolasyon ve el hijyeni konusunda tüm Vatandaşlarımızın hassasiyetini önemle rica eder, herkese sağlıklı günler dilerim.”