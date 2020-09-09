Bakanlar Kurulu’nun dünkü toplantısında alınan yeni kararlarla bazı sektörlerin faaliyetlerine yasak getirildi. Buna göre; kulüpler, diskolar ve casinoların faaliyetleri

1 Ekim’e kadar yasaklanırken, düğünler de iptal edildi. Alınan kararlar nedeniyle mağduriyet yaşayacak olan işletmelerin zararları ve işsiz kalacak olan çalışanların maaşları konusunda herhangi bir güvence verilmedi.

Anaokulu, ilkokul 1 ve 2’inci sınıflarda eğitimin devamını kararlaştıran hükümet, diğer tüm sınıfların ve üniversitelerin 1 Ekim’e kadar kapalı tutulacağını açıkladı. Alınan bu karar velilerin yanı sıra sendikaların da sert tepkisine yol açtı. Diyalog’u arayan çok sayıda vatandaş, eğitimin büyüklere yasaklanması, küçüklere serbest bırakılması kararına uyulmayacağını bildirdi.

Kurul toplantısı 4 saat sürdü

Bakanlar Kurulu Sözcüsü, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, yaklaşık 4 saat süren toplantı sonrasında basına yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulu toplantısında ülkeyi ve dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınıyla ilgili bir takım ek tedbirlerin alındığını söyledi.

Ülkede yerel bulaşın görülmesi ve vaka sayılarındaki artış göz önünde bulundurularak, Sağlık Bakanlığı ile hükümetin bir takım kararlar ürettiğini ifade eden Özersay, yurt dışından ülkeye gelecekler için kısa süreli karantina uygulamasına geçilmiş olduğunu anımsattı.

Yeni uygulamanın, dıştan gelecek olan ve virüs taşıyan ve taşıma ihtimali olan kişilerin risk oranını azaltacak bir uygula olduğuna dikkat çeken Özersay, yurt dışından geleceklerin ilk testini yurt dışında yaptıktan sonra ülkede 7 gün kısa süreli karantinada bulundurulacaklarını söyledi.

Özersay, alınan diğer kararları da kamuoyuyla paylaştı.

Club, diskotek ve casinolar 1 Ekim’e kadar kapatıldı

Özersay, özellikle kalabalık grupların bir arada bulunduğu eğlence yerleri; yani club, diskotek ve casinoların 1 Ekim’e kadar kapatılması, barlarla ilgili olarak ise masa ve bistro şeklindeki unsurlar çerçevesinde bir oturma düzeni içinde barların açık kalması ama ayakta alabilecekleri müşteri sayısında da daha önce belirtilen ana kriterler çerçevesinde kısıtlama konulması, daha da katı kurallara tabi olmasına karar verildiğini aktardı.

Okullar 1 Ekim’de açılacak

Eğitimle ilgili alınan kararları da açıklayan Kudret Özersay, ülkede dün itibarıyla yüz yüze eğitime başlayan okul öncesi, ilkokul 1 v 2. sınıfların eğitime sıkı bir tedbir ve denetimle devam etmesine karar verildiğini söyledi.

Öte yandan, bunun dışında kalan ister özel okul, ister devlet okullarında olsun eğitimin 1 Ekim tarihine kadar başlamamasına karar verildiğini ifade eden Özersay, o güne kadar alınacak başka ilave tedbirlerle 1 Ekim tarihi geldiğinde eğitime yeniden başlanması düşüncesinde olduklarını aktardı.

Eğitimin yapılmaması değil, sadece 1 Ekime kadar bazı düzeylerde eğitime ara verilmesi yönünde bir karar aldıklarına dikkat çeken Özersay, 1 Ekim’den itibaren eğitime başlanması için bazı ilave tedbirlerin de ele alındığını kaydetti.

Dersane, etüd ve kreşler açık kalmaya devam edecek

Dershane, etüt ve kreşlerin açık kalmaya devam edeceğine dikkat çeken Özersay, üniversiteler konusunda ise daha önce alınan yüzde 40 online, yüzde 60 yüz yüze eğitim kararını hatırlattı, özellikle üniversite öğrencilerinin ülkeye kademeli şekilde gelişini düzenlemek, planlamak ve kolaylaştırmak için Eğitim, Bayındırlık ve Ulaştırma ile Sağlık Bakanlıklarının ayrıca toplantı yapmasına karar verildiğini söyledi.

Özersay, bu öğrenciler için yerine göre özel uçak veya gemi seferiyle, kolaylaştırılmış ancak planlanmış şekilde adaya gelmesinin düzenlenmesine karar verildiğini aktardı.

Bilgisayar ve tabletlerde gerek KDV’yi, gerekse gümrük stopajı sıfırlama

Özellikle 1 Ekime kadar online eğitimin devamını kolaylaştırma adına da bir takım düzenlemeler yapıldığına işaret eden Kudret Özersay, tablet ve bilgisayar gibi cihazlarda yaşanan sıkıntıları bir nebze giderebilmek adına Maliye Bakanlığı’nın da önerisiyle bilgisayar ve tabletlerde gerek KDV’yi, gerekse gümrük ve stopajı sıfırlama yönünde bir karar üretildiğini belirtti.

Öte yandan devam eden cumhurbaşkanlığı seçim süreci konusunda da Bakanlar Kurulu’nun karar ürettiğini, bu çerçevede bütün seçim mitingleri ve kitle toplantılarının 1 Ekim’e kadar iptal edilmesine karar verildiğini ifade eden Özersay, spor müsabakaları ile ilgili olarak da müsabakaların 1 Ekim’e kadar seyircisiz yapılmasına karar verildiğini kaydetti.

Özersay, çocuk oyun alanlarının, topluca bulunulması söz konusu olan park alanlarının da 1 Ekim’e kadar kapanması kararı alındığını, ancak bireysel spor çalışmalarının yapılabileceğini söyledi.

Düğünler ertelendi



Kamu sağlığı açısından, 9 Eylül’den itibaren 1 Ekim tarihine kadar düğünlerin ertelenmesine karar verildiğine de dikkat çeken Kudret Özersay, 1 Ekim ertesinde yapılacak düğünler için de özel bazı ek tedbirler alınacağını belirtti.Özersay, Polis Genel Müdürü ile yapılan değerlendirme sonucunda, Polis Genel Müdürlüğü bünyesinde “Polis Covid Tedbirlerini Denetleme Birimi” oluşturulmasına karar verildiğini söyledi.Çalışmaların polisin başkanlığında ama esasen İlçe emniyet kurulu üyelerinden alınacak takviye destekle, polisin çeşitli alanlarda denetim yapmasına ve hükümete bildirmesine, raporlamasına özellikle caydırıcı olacak şekilde kuralların denetlenmesini görünür şekilde hayata geçirme yönünde bir karar alındığını belirtti.Mecliste ilgili komitede bununla ilgili bir yasa değişiklik çalışması yapıldığını, ancak yasa değişikliği yapılmadan da polisin gerek Bakanlar Kurulu kararları, gerekse Sağlık Bakanlığı altındaki sağlık kurulu kararlarına uyulmaması durumunda yasal kovuşturma başlatabileceğini söyledi.Özersay, Meclisteki çalışmaların tamamlanmasının ardından kurallara uyulmaması durumunda verilecek cezaların da netleşeceğini kaydetti.

Herkes karantina ücretini kendi ödeyecek

Bakanlar Kurulu Sözcüsü Özersay, yurt dışından gelip kısa süreli karantinaya girecek olan herkesin, vatandaş olsun veya olmasın karantina ücretini kendinin ödeyeceğini vurgulayarak, bunun bir istisnası olacağını, üniversite öğrencilerinin karantina ücretlerini ödemeyeceğini kaydetti.

Sağlık ve benzeri nedenlerle sevk ile yurt dışına gönderilen vatandaşların geri geleceklerinde karantina ücreti ödemeyeceğine, bunun ücretinin Maliye Bakanlığı tarafından ödeneceğine işaret eden Özersay, kısa bir süre önce kamuda kronik rahatsızlığı olan ve risk grubunda olan çalışanlara ilişkin yapılan düzenlemeleri de anımsattı.

Özersay, benzeri bir düzenlemenin özel sektör çalışanları için de yapılması yönünde Bakanlar Kurulu’nda bir karar ürettiklerine işaret ederek, risk grubunda olan özel sektör çalışanlarının Sağlık Bakanlığı Sağlık Kurulu’ndan alacağı raporla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan belirli bir maaş desteği almasının mümkün kılınacağını açıkladı.

Kararlar bu sabahtan itibaren yürürlüğe girecek

Alınan kararların bu sabahtan itibaren yürürlüğe gireceğini vurgulayan Kudret Özersay, yaşanan süreç içinde ihtiyaçların sürekli değiştiğini, şu an için salgının kontrol altında olduğunu, kontrol dışına çıkmaması için değişen ihtiyaçlar ve değişen şartlar çerçevesinde önümüzdeki günlerde alınan tedbirlerin daha da ağırlaştırılabileceğini veya ilave tedbirlerin alınabileceğini söyledi.

Hükümetin salgının önlemesi yönünde tedbir almasının önemine işaret eden Özersay, bu tedbirlerin uygulanmasının ve denetlenmesinin önemli olduğunu, hükümet olarak sorumluluklarının bilincinde olduklarını vurguladı.

Bireylerin kendilerini koruması ve kendi tedbirini almasının da önemine işaret eden Özersay, toplum olarak gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi.

Özersay, salgının, KKTC’de kontrol altında götürülebildiğini, hükümetin zaman zaman görüş ayrılıkları bulunsa da, salgının kontrol dışı olmaması için hükümet olarak gerekli kararlılığı göstermeye devam edeceklerini kaydetti.

Açıklamaları ardından soruları da yanıtlayan Özersay, ülkeye 3 gün veya daha kısa süre gelecekler için karantinasız girişin Sağlık Kurulu ve Sağlık Bakanlığı’nın vereceği izne tabi olacağını kaydetti.

Özersay, izne tabi olacak kişilerin çift test uygulaması ile ülkeye gelerek, 3 günü doldurmadan geri dönmeleri gerekeceğini ifade etti.

Açık işyerleri denetlenecek

Özersay, toplantıda sadece seçim kampanya sürecine ilişkin bir karar alındığını, bunun haricinde seçim için bir karar alınmadığını, çünkü şu an için bir seçimin söz konusu olmadığını söyledi.

Seçim günü bugünkü şartların devam etmesi halinde seçimin iptalinin söz konusu olamayacağını ifade eden Özersay, başka bir soru üzerine ise, cafe, restoran ve meyhaneler için daha önce bir genelge yayımladığını, bunların bu çerçevede denetleneceğini sözlerine ekledi.