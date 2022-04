Arıklı kararlı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, iletişimdeki paydaşlarla gerçekleştirdiği toplantıda 4,5 G ihalesini ele alarak tarafların talep ve önerilerini dinlendi.

Bakan Arıklı, çalışmaların hızlanması için siyaseten her türlü yolun önünü açacağının sözünü verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Erhan Arıklı, dün Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) Başkanı Kadri Bürüncük, Telefon Dairesi Müdürü Enis Elagöz, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Hızlı internet için çalışmaların ay sonuna kadar sonlandırılması için talimat veren Arıklı, bunun sağlanmasının bir an önce gerçekleşmesi gerektiğini belirterek, KKTC’nin dünyada 3G kullanan hemen hemen tek ülke olduğunu kaydetti.

Arıklı, özellikle son zamanlarda yaşanan elektrik kesintileri altyapı yetersizliğiyle birleşince internette daha büyük sorun yaşandığına dikkat çekerek, 60 GHZ ile sağlanacak rahatlamanın ardından mevcut altyapıların yeni teknolojiyle bütünleştirileceğini dile getirdi.

