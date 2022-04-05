Federal anlaşma mümkün değil

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs konusu ile ilgili son gelişmeleri ve Rum Yönetimi’nin açıklamalarını değerlendirdiği açıklamasında, “İki ayrı devlete dayalı çözüm önerimizden geri adım atılamayacağı” vurgusu yaptı.

“Uğraşımız, Kıbrıs’ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşmaya ulaşmak, bölgede ve Doğu Akdeniz’de huzuru sağlamaktır” diyen Tatar, Rum tarafına ise, gerginlik yaratıcı girişimlere son vermesi ve diyalog çağrılarına olumlu yanıt vermesi çağrısında bulundu.

“Tehdit ve şantaj içeren bu açıklamalar tarafımızdan kabul edilemeyeceği gibi federal temele dayalı bir anlaşmaya ulaşmak da mümkün değildir” vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, şöyle devam etti:

“Kıbrıs konusuna federal temele dayalı bir çözüm bulabilmek amacıyla 1968 yılında başlayan ve uzun yıllar devam eden müzakereler, Rum tarafının olumsuz tutumu ve Kıbrıs Türk tarafını siyasi eşit olarak kabul etmemesi nedeniyle çökmüştür. Özellikle Annan Planı referandumu ve Crans Montana’da yaşananlar federal temele dayalı bir çözüm şeklinin mümkün olamayacağını bir kez daha göstermiştir.”

Ramazan, en kutsal ay

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal’ı kabul etti.

Açıklamaya göre, Tatar, kabulde yaptığı konuşmada Kıbrıs Türk halkının, İslam âleminin bir parçası olarak Ramazan ayını önemsediğini, en kutsal ay olarak gördüğünü dile getirdi.

Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal da konuşmasında, “11 Ayın Sultanı Ramazan’ın, Kıbrıs Türk halkı ve Müslüman âlemine sağlık, barış ve huzur getirmesini” temenni etti.

Nuland, Tatar’ı ziyaret edecek

Bu arada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bölgede temaslarda bulunacak ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Victoria Nuland’ı 7 Nisan Perşembe günü kabul ediyor.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre görüşme saat 10.45’te yapılacak.