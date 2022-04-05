Başbakan Faiz Sucuoğlu, kabarık elektrik faturalarına toplumun tüm kesimlerinden gelen tepki üzerine açıklama yaptı. Meclis’te yaptığı konuşmada konuya değinen Sucuoğlu, halkın tepkisini önemsediklerini ifade ederek, elektrik meselesinin yeniden değerlendirileceğini söyledi. Sucuoğlu, elektrik konusunun bugün toplanacak Bakanlar Kurulu toplantısına ele alacaklarını ifade ederek, “Eğer bir hata varsa hatadan dönmek de bir erdemdir” dedi. Bu arada Bakanlar Kurulu’nun bugün saat 14.00’te toplanacağı öğrenildi.

Yeniden değerlendirilecek

Elektrik zammı dün Meclis’te de gündem olurken, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda söz alan Başbakan Faiz Sucuoğlu, halkın gösterdiği reaksiyonu önemsediklerini belirterek, elektrik zammı konusunun bugün Bakanlar Kurulu’nda yeniden değerlendirileceğini açıkladı.

Elektrik zammına halkın gösterdiği tepkilere değinen Sucuoğlu, “Halkın reaksiyonu bizim için önemlidir. Eğer bir hata varsa hatadan dönmek de bir erdemdir. Faturalar yollanmaya başlandı. Bu faturalar 5 Mayıs’a kadar ödenebilecek... Kanayan bir yara varsa bunu düzeltmemiz lazım” şeklinde konuştu.

Elektrik zammı konusunun bugün Bakanlar Kurulu’nda yeniden değerlendirileceğini açıklayan Başbakan Sucuoğlu, “Geri adım atmayız’ diye bir şey yok. Hataysa, hatadan dönmek erdemdir. İmkanlar ölçüsünde ne yapabiliriz, tekrardan değerlendireceğiz” dedi.

Ülkede yaşanan yakıt sıkıntısına da değinen Sucuoğlu, ilgili dairenin müdüründen aldığı bilgileri Meclis’e aktardı. Sucuoğlu, ülkede 2 bin 400 ton yakıt olduğunu ve günlük tüketimin ise 450 ton olduğunu belirterek, yakıt gemisinin geldiğini ve sıkıntı yaşanmayacağını söyledi.

Gerçekten çok zor

Sucuoğlu katıldığı bir programda ise Mart ayının 47 yılın en soğuk Mart’ı olması nedeniyle de faturaların yüksek geldiğini belirtti. ‘Eldeki imkânlar neyse bütün gücümüzle çalışıyoruz’ diyen Başbakan; “Hükümeti kurduk savaş başladı, zaten pandemi rekorlar kırıyor, döviz yükseliyor onun getirdiği ayrı bir sıkıntı da var, gerçekten çok zor. Oturacağız çözeceğiz. Ne yapacağız bilmiyorum ama çözmemiz gerekir” açıklamasında bulundu.