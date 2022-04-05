Kıbrıs Türk Tüketiciler Derneği, fahiş elektrik faturalarının halkı paniğe sürüklediğini belirtti. Dernek yaptığı yazılı açıklamada halka çağrı yaparak, elektrik faturalarının ödenmemesini istedi.

KKTC Tüketiciler Derneği Genel Başkanı ve Tüketici Örgütleri Konfederasyon Başkanı Hasan Y. Işık yaptığı yazılı açıklamada, “Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun ay sonu elektrik faturaları, tüketicilerde panik yaratmıştır. Konfederasyonumuz tüketicilere gelen astronomik elektrik faturalarını ikinci bir duyuruya kadar ödememeleri için çağrı yapmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, “Tüketicilere gelen astronomik elektrik faturalarını derhal iptal etmesi için Konfederasyonumuz hükümete çağrı yapmaktadır. Konfederasyonumuz reformist olarak kabul ettiği hükümeti istifa ettirecek bu sürece fırsat vermemesi için uyarmaktadır. Elektrikte yapılacak bir zammın piyasada tüketicileri isyan ettiren fahiş fiyatlara 2 katı yansıyacağını hükümet dikkate almalı ve zamdan kaçınması için tüketici örgütleri hükümeti önemle uyarmaktadır” denildi.