‘Son 50 yılda geriye gittik’

Özlem ÇİMENDAL-Esengül AYKAÇ

Eski siyasiler harekatın 50’nci yılında Diyalog’a konuştu

Savaş yıllarında tanık olan ve 15 Kasım 1983’te KKTC’nin ilanının ardından kurucu mecliste milletvekili olarak yer alan Esat Varoğlu, son 50 yılda maddi ve manevi tüm değerlerin yitirildiğini söyledi.

Barış Harekatı’nın 50’nci yılında Diyalog’a konuşan Varoğlu, eğitim alanında geriye gidildiğini, ekonominin giderek kötüleştiğini ifade etti.

Ülkeye çok fazla nüfus aktarımı yapıldığını dile getiren Varoğlu, vatandaşlık verme işlerine son verilmesi gerektiğini söyledi.

Varoğlu sorularımızı şöyle yanıtladı:

Soru: Ülkemizin son 50 yılını nasıl değerlendiriyorsunuz?.. Olması gereken yerde miyiz?..

Yanıt: Ülke olarak olmamız gereken yerde olmayı çok isterdim. Bizler şu anda 1970’in çok gerisinde kaldık. Bugünleri yaşamak için mücadeleye katlanmadık. Ben 11 sene mücahitlik komutanlığı yaptım. Arkadaşlarım yaralandı. Şehitler oldu. Bugün ekonomik açıdan iyi bir yerde olmayı çok isterdim ama değiliz.

Soru: Sizce yapılmayan veya ihmal edilenler nelerdir?

Yanıt: Bütün değerlerimizi maddi ve manevi olarak yitirdik. Topraklarımızı satmaya başladık. Nüfus aktarımı oldu. Hakkı olamayan insanlar yerleşmeye başladı. Bu gidişle elimizde toprak da kalmayacak. Çok kısa süre sonra burası bir İsrail, Rus, İran konfederasyonu olacak. Çünkü insanlar burada haklar istemeye başlayacak. Bizlerde azınlık olarak kalacağız.

Soru: Barış Harekatından bu yana 50 yıl geçti. Yakın bir gelecekte çözüm olacağına inanıyor musunuz?

Yanıt: İnanmak istedim. Crans Montana’da yakalanan fırsat değerlendirilmedi. Masa devrilmeseydi çözüme çok yakındık. Bu olayla birlikte dünya kamuoyu bizi ilk defa çözüm isteyen taraf olarak gördü. O fırsatı da yitirdik. Gelinen noktada çözüm istemeyen taraf konumuna düştük. Bunun sebebi de politikalardır. Çözüm noktasında iki taraf niyetini ortaya koyduğu takdirde çözüm olmaması için neden yok. Kısa süre içerisinde olmasa bile önümüzdeki birkaç sene içerisinde olacağını düşünüyorum. Çünkü ekonomik açıdan Türkiye ve Kıbrıs Türkleri ilerleyemez.

Soru: Sizce KKTC’nin öncelikli sorunları nelerdir?..

Yanıt: Birincisi eğitim eğitimde geriye doğru gidiş var. Bilimi ön plana çıkarmamız gerekiyor. İkincisi ise ekonomidir. Üçüncüsü de mallarımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Vatandaşlık alma işlerine son verilmeli. Çünkü gerek kültür gerekse başka açıdan azınlık olacağız.

Yarın Mehmet Civa ve Osman Ertuğ

Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2024, 10:00