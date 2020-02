Mücadele çağrısı yapıldı

Gözde Süreç SARI

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (HÜR-İŞ) Genel Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu, asgari ücreti yargıya taşımaya hazırlandıklarını söyleyerek, tüm sendikalara ve sivil toplum örgütlerine birlikte mücadele etme çağrısında bulundu.

Serdaroğlu ve sendika yetkilileri, dün Başbakanlık önünde kurulan çadırı ziyaret ederek, basın açıklaması yaptı.

Asgari ücretle ilgili Başbakanlık önünde çadır kurduklarını, imza kampanyası başlattıklarını söyleyen Serdaroğlu, “Vatandaşa bu sefalet ücretini kabul ediyor musunuz diye sorduk. Vatandaşın düşünce ve beklentisini öğrendik. Halkımız bu ücrete karşıdır” dedi.

Serdaroğlu, HAK-SEN’e verdiği destekten ötürü teşekkür etti.

Serdaroğlu, asgari ücretin belirleneceği toplantıda masadan çekilme nedenlerinin siyasete malzeme yapıldığını söyleyerek, “Siyaset yapmakla suçlandık” dedi.

Bakanın sendikaya cephe aldığını savunan Serdaroğlu, bakanın açıklamalarının “talihsiz ve kabul edilemez” olduğunu ileri sürerek, “Biz sendikayız, siyasi parti değiliz” dedi.

Bakanın ‘3 bin 700 TL teklif ettik, fırsatı kaçırdılar’ dediğini söyleyen Serdaroğlu, devlet tarafının istemesi halinde o rakamı çoğunluğu sağlayarak verebileceğini dile getirerek, “Fırsat nasıl kaçırıldı, isteseydiler verebilirlerdi” diye konuştu.

Serdaroğlu, 4 bin 300 TL’den geri adım atmayacaklarını söyleyerek, açlık sınırının 3 bin 320 TL olduğunu, bunun altına imza koymalarının mümkün olmadığını kaydetti.

Belirlenen asgari ücretin ne işçi ne de işvereni memnun ettiğini dile getiren Serdaroğlu, çalışma barışını da bozacağını belirtti.

Asgari ücretle ilgili sorumluluğun tüm sendikaların üzerinde olduğunu dile getiren Serdaroğlu, tüm sendikalara birlik olma çağrısı yaptı.

Serdaroğlu, pazartesi günü tüm sendika ve sivil toplum örgütlerini toplantıya çağıracağını belirtti.

Sendikalardan tepki yağıyor

Öte yandan Türk-Sen, yeni belirlenen Asgari Ücrete yasal hakkını kullanarak yazılı olarak itiraz edeceğini ve kendi önerilerini komisyona bildireceğini açıklayarak, “hükümete, bu itirazı dikkate alarak, yaptığı bu büyük yanlıştan geri dönmek için bir şans daha verilecek” dedi.

Türk-Sen Başkan Arslan Bıçaklı yaptığı yazılı açıklamada, son dönemlerde bütün tüketim maddelerine yapılan aşırı zamların alım gücünü nerdeyse %30-40 oranında düşürdüğü bir dönemde hükümetin çalışanlarla alay edercesine gülünç bir zam yaparak Asgari Ücretle çalışanları açlığa mahkum ettiğini savundu.

Artış, iki kilo et parası…

KAMU-SEN asgari ücrete yapılan yüzde 6 civarında (nette 174 TL) zammın 2 kilo et parasına denk geldiğini ve bunun kabul edilebilir bir durum olmadığını belirtti.

KAMU-SEN’den yapılan yazılı açıklamada, bir aya yakın devam eden toplantıların ardından özel sektörde çalışanların hayal kırıklığına uğradığını ve bu artışın reva görülmediği durumda hükümet ve işverenin her zaman olduğu gibi kol kola emeği sömürmeye devam ettiğinin açıkça görüldüğü ifade edildi.

Kapısız: Asgari ücretlileri hiçe saydınız

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası Başkanı Cem Kapısız, asgari ücrete yapılan 177 TL’lik zammı eleştirdi.

Kapısız yaptığı yazılı açıklamada, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda; hükümetin işveren tarafını da arkasına alarak asgari ücretliye 177 TL zammı layık gördüğünü ifade ederek, “Bu artışın UBP-HP Hükümeti’nin şimdiye kadar güttüğü sermaye ortağı anlayışla tepeden tırnağa uyumlu” olduğunu ileri sürdü.

Kapısız, hükümeti asgari ücretlileri hiçe saymakla suçladı.