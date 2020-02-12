Kütahya’dan mesaj verdi

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, Anadolu Kalkınma ve İşbirliği’nin (AKİDER) davetlisi olarak Kütahya’ya gitti.

Yapılan açıklamaya göre, önceki gün Kütahya’da bir basın toplantısı düzenleyen Arıklı, KKTC’de yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Arıklı, Akıncı'nın bilinçli olarak Türkiye ile ipleri gerdiğini, halkı kamplara bölmek için planlı ve programlı eylem ve söylemlerde bulunduğunu ileri sürdü.

Arıklı, şunları savundu:

"Kin ve nefret tohumları ekenler, hasat zamanı düşmanlık biçerler. Sayın Akıncı sırf rakibi CTP’den oy devşirebilmek için milli bünyede onarılmaz yaralar açıyor.

YDP adayı olarak ben diğer rakiplerimden farklı olarak federasyona karşı çıkıyorum. Seçilirsem asla federasyon görüşmeyeceğim, diyorum. Partim YDP ya beni ikinci tura taşıyacak veya Cumhurbaşkanının kim olacağına karar verecek. Biz KKTC’yi yaşatıp tanıtacak, Türkiye ile iyi ilişkiler kuracak bir Cumhurbaşkanı istiyoruz…"

Arıklı gazetecilerin sorularını cevaplandırdıktan sonra Belediye Başkanı Prof. Dr. Adil Işık'ı ziyaret etti. Başkana yeni görevinde başarılar dileyen Arıklı'ya hediye takdim edildi.

Dumlupınar Üniversitesi’ni ziyaret etti

Öte yandan Erhan Arıklı, AKİDER'in davetlisi olarak gittiği Kütahya’da ziyaretinin son günü, Dumlupınar Üniversite Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal'ı ziyaret etti.

YDP’den yapılan açıklamaya göre ziyarette konuşan Erhan Arıklı, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın sözlerinin tüm Kıbrıs Türklerine mal edilemeyeceğini, Kıbrıs Türklüğünün Türklüğünü hiç kimsenin sorgulayamayacağını, bu halkın her şart ve zeminde Türklüğünden ve Müslümanlığından taviz vermeden varlık mücadelesi verdiğini söyledi.

Rektör Kazım Uysal YDP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Arıklı'ya ziyaret anısına hediye takdim etti.