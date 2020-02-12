En düşük teklifi o verdi

Teberrüken Uluçay başkanlığında toplanan dünkü Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda milletvekillerinin güncel konuşma istemlerine yer verildi.

CTP Gazimağusa Milletvekili Erkut Şahali, “Serbest Liman” ile ilgili güncel konuşma yaptı.

Serbest Liman’da yapılması planlanan istihdam sürecinde ilginç ama sürpriz olmayan gelişmelerin ortaya çıktığını ifade eden Şahali, yaşanan sınav sürecini anlatarak, ilk 7’de sınavı geçenlerin 4’ünün “isimlerini, soy isimlerini ve ne işle meşgul olduklarını söyleyemedikleri için” mülakatta elendiklerini ve istihdam edilmediklerini kaydetti.

Şahali, burada ayrıca ihalelerin Kamu İhale Yasası’na göre mi yapıldığını, yönetim kurulu başkanına ait inşaat malzemelerinin mi alındığını ve inşaat işlerini UBP Gazimağusa İlçe Başkanı’na ait şirketin mi yaptığını sordu.

Taçoy, soruları yanıtladı

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da, Şahali’ye teşekkür ederek, bu konuda kamuoyunu aydınlatmak istediğini ifade etti. İhale sürecinde ise 3 şirket arasında ihale yapıldığını, en düşük fiyat verenin ihaleyi kazandığını ve 67 bin TL’lik işi İlçe Başkanı’nın şirketinin kazandığını ifade eden Taçoy, sürecin de yasalara uygun yürütüldüğünü anlattı. Serbest Bölge Yasası’nın yeniden ele alınmasının gerekliliğine de değinen Taçoy, bu konuda destek isteyeceklerini kaydetti.

Şahiner: Turizmde adım atılması kaçınılmaz

CTP Milletvekili Salahi Şahiner, “Turizm Teşvik Yasası” konusunda güncel konuşma yaptı.

Yerel ve mahalli gelirlerin artırılmasının ve tasarrufa gidilmesinin ülke ekonomisi için önemli olduğunu ifade eden Şahiner, bu çerçevede ülke ekonomisinin lokomotif sektörü turizmde gerekli adımların atılmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Şahiner, turizm sektöründen ülke ekonomisine gereken katkının gerçekten yansıyıp yansımadığının, bu alanda yatırım yapacak kişilere ne gibi imtiyazlar, destekler, teşvikler verildiğine iyice bakılması gerektiğini ifade ederek, yasa üzerinden değerlendirmeler yaptı.

Taçoy: Hataların söylenmesi güzel ancak…

Ekonomi ve Turizm Bakanı Hasan Taçoy da, Şahiner’in yasa ile ilgili yaptığı değerlendirmelere teşekkür ederek, yasada değişiklikler yapılması için birlikte çalışmaya önem verdiklerini, zaten bu konuda ortak bir çalışmayla değişiklikler yapılabileceğini kaydetti.

Taçoy, bundan sonra öncelikli işin; gelişimi, üretimi, teknolojiyi destekleyen girişimleri desteklemek olduğunu ifade ederek, ekonomiyi destekleyecek girişimleri destekleyeceklerini belirtti. Taçoy, yasanın hatalarının söylenmesinin güzel olduğunu ancak çözümlerin neler olabileceği ile ilgili de önerilere açık olduklarını söyledi.

Özyiğit: Kimin elinde Rum malı varsa…

TDP Genel Başkanı, Lefkoşa Milletvekili Cemal Özyiğit de, “Taşınmaz Mal Komisyonu ve Emlak Vergileri” konusunda konuştu. Özyiğit, komisyona fon oluşturma konusunda konuşmaların 2013 yılından başladığını ve bugüne kadar gündemde olduğunu, ancak çözüm bulunamadığını ifade ederek, komisyona ihtiyaç olduğu gerçeğinin ortada olduğunu, ancak katkıyı kimin ödeyeceğinin belli olmadığını kaydetti.

Komisyona, kuruluşundan sonra belli bir kaynağın Türkiye’den verildiğini, bazı Rum topraklarının “Türkleştirildiğini” ancak daha sonra Türkiye’nin bu fona kaynak ayırmadığını ve sıkıntı yaşandığını ifade eden Özyiğit, Rum tarafında Türk mallarına vasilik oluşturulduğunu, ancak Türk tarafında koçan verildiğini anlattı.

“Kimin elinde Rum malı varsa, yatırım yapıyorsa, geliştiriyorsa vergi bedeli ondan alınsın” diyen Özyiğit, “Elinde hiç Rum malı yok, hiç mal almadı ama vergisini ödesin. Bu mallar üzerinden zengin olanlar, satanlar, alanlar, yatırım yapanlar ödesin, adalet sağlansın. Bu bedelin tüm topluma ödetilmesi adil değil, topluma saygısızlıktır. Belediyelerin kaynağına el atılması doğru değildir” dedi.

Hamzaoğulları: Otobüsçüler parasını alamadı

Ardından CTP İskele Milletvekili Biray Hamzaoğulları “Talebe taşımacılığı, toplu taşımacılık ve kuzeyden güneye otobüsle geçen turistler” ile ilgili güncel konuşma yaptı.

Öğrenci taşımacılığının ihaleyle yapılması gerektiğini söyleyen Hamzaoğulları bu işin Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından yürütülmesi gerektiğini dile getirdi.

Hamzaoğulları, Eylül’den bu yana taşımacılık yapan kişilerin halen ücretlerini alamadığını söyledi.

Yıllardır sıkıntı yaşanan toplu taşımacılık konusunun ciddi şekilde “ameliyat edilmesi” gerektiğini söyleyen Biray Hamzaoğulları, haksız rekabet konusunda gerekli adımların atılmasını istedi.

Konuşmaların ardından Meclis Genel Kurulu toplantısı tamamlandı. Bir sonraki toplantısı 17 Şubat Pazartesi saat 10.00’da yapılacak.