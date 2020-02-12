Anılar tazelendi

Hurşide BAYBORA

İngiltere’deki temaslarına başlayan Başbakan Ersin Tatar, ilk olarak özel davet üzerine Cambridge Üniversitesi kampüsünü gezerek, öğrencilik yıllarında öğrenim gördüğü derslik, yurt ve yemekhane olmak üzere birçok bölümü ziyaret etti.

Daha sonra Cambridge Belediye Başkanı Gerri Bird tarafından Belediye Sarayı’nda ağırlanan Tatar’a, Cambridge Belediye Başkanı Gerri Bird özel plaket takdim etti.

Ziyaretler sırasında TAK’a mülakat veren Başbakan Tatar, Cambridge Üniversitesi’nde eğitimine 1979 yılında başladığını ve 38 yıl önce bu üniversitede ekonomi tahsili yaptığını söyledi.

Cambridge Üniversitesi’nde hayatının önemli yıllarının geçtiğini söyleyen Tatar, üniversitenin halen ayni şekilde muhafaza edildiğini görmekte mutluluk duyduğunu dile getirerek, “Buralara tekrar gelmek benim için nostaljik oldu” dedi.

Tatar, “38 yıl sonra burada aynı hatıraları yaşamak, yemek yediğim odaları görmek, çalıştığım salonları tekrar ziyaret etmek, uzun saatler geçirdiğim kütüphaneyi görerek eskiden tanıdığım kişilerle karşılaşmak bana mutluluk yaşattı” ifadelerini kullandı.

Eğitim ömür boyu devam eder

Okumanın bitmediğini ve öğrenmenin bir ömür boyu sürdüğünü dile getiren Tatar, “Burada bir tahsil aldım. Kişiliğimin ve kültürümün birikimlerine büyük katkıları oldu fakat bu eğitim günün sonunda devam etti, halen de öğreniyoruz” dedi.

Burada okuyan Kıbrıslı Türkler olduğunu ve bundan da gurur duyduğunu dile getiren Tatar, bir Türk öğrenci ile kampus içinde tanışma fırsatı da buldu.

İnsanın gençlik yıllarında çalışarak bir yerlere gelmesi gerektiğini fakat eğitimin hayat boyu devam ettiğini dile getiren Tatar, “Siz nereyi bitirirseniz bitirin eğer durursanız ve öğrenmeye devam etmezseniz gelişemez, topluma fayda sağlayamazsınız” diye konuştu.

Bazı Kıbrıslı Türk ve Türk esnaflarla da bir araya gelerek sohbet etme imkânı bulan Tatar, ayrıca Cambrige camisine de giderek vatandaşlarla sohbet etti.

Büyükelçi Yalçın’ı ziyaret etti

Başbakan Ersin Tatar ve beraberindeki heyet, dün ilk olarak Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın’ı ziyaret etti.

Görüşmede, Brexit sonrası İngiltere’nin hem Türkiye hem de KKTC ile ilişkileri konusunda fikir teatisi yapıldı.

Smith ile görüştü

Öte yandan Başbakan Ersin Tatar, Birleşik Krallık Parlamentosu’nda Muhafazakâr Parti eski bakanı Rt. Hon. Sir Iain Duncan Smith ile görüştü.

Tatar, görüşmeye ilişkin açıklamasında, görüşmenin çok verimli geçtiğini dile getirerek, İngiliz devletinin Kıbrıs sorununu en iyi ve en derin şekliye bildiğini söyledi.