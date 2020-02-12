Sonsuzluğa uğurlandı

Bir asırlık ömrünün tamamını çalışarak geçiren Lefkoşa’nın sembol ayakkabı boyacısı Remzi Güvercin, 93 yaşında hayatını kaybetti

Sonsuzluğa uğurlandı

 Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’nın sembolü olan ve Girne Kapısı’ndaki Mücahitler Parkı’nda uzun yıllar ayakkabı boyacılığı yapan Remzi Güvercin, 93 yaşında sevenlerine veda etti. Hacı Remzi olarak bilinen Remzi Güvercin’in yaşlılığa bağlı rahatsızlığından dolayı hayatını kaybettiği bildirildi. 
24 yıl önce eşini kaybeden ve uzun yıllar titreyen elleri ile ekmek parası için ayakkabı boyacısı olarak çalışan Güvercin dün İsmail Safa Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip Lefkoşa Kabristanlığında toprağa verildi.  

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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