AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın açıklamalarına ilişkin, "Saldırganlık içine girmesi, rencide edici cümleler kurması başka cevapları da gerektirecektir" dedi.

Çelik, önceki gece AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı devam ederken, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın önceki açıklamaları hakkında "Sözlerim arkasındayım" ifadesini kullanmasına ilişkin değerlendirmesi sorulan Çelik, bunun son derece üzüntü verici bir durum olduğunu dile getirdi.

KKTC Cumhurbaşkanlığı makamının son derece onurlu ve saygın bir makam olduğunu vurgulayan Çelik, "O makamda konuşan kişinin de makamın değerlerine uygun şekilde temsil etmesi beklenir." değerlendirmesinde bulundu.

Yapılan açıklamaların her birinde Türkiye Cumhuriyeti tarafını rencide etmeye dönük ama Yunan gazetelerine sevinç manşetleri attıran sonuçların ortaya çıktığını belirten Çelik, Akıncı'nın bunu bir kere değil, daha önce de yaptığını söyledi.

"Akıncı, bunu bir iç siyaset sebebiyle yapıyor" değerlendirmelerinin yapıldığını aktaran Çelik, "Türkiye karşıtlığı gibisinden bir siyasi dalga oluşturmaya çalışmak, Avrupa'daki aşırı sağ gibi bir takım yapıların daha çok ortaya koyduğu bir modelleme çerçevesinde gerçekleşiyor. Bunu anlamakta zorluk çekiyoruz. KKTC Cumhurbaşkanı'nın en son yapması gereken şey, Türkiye'yle karşı karşıya gelmektir." ifadelerini kullandı.

Çelik, Akıncı'nın açıklamalarının bununla kalmadığını, Hatay'ın Türkiye'ye bağlanmasının sanki olumsuz bir şeymiş gibi bir yaklaşım ortaya koyduğunu söyledi.

Akıncı'nın, Hatay'ın Türkiye'ye bağlanmasında büyük fedakarlık göstermiş Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen'in durumunu olumsuzlayarak, "Kendisinin ona benzemeyeceğini" söylediğini belirten Çelik, "Keşke merhum Sökmen'in o fedakarlığı, vizyonu ve o zamanki kahramanlığı çerçevesinde daha çok devlet adamımız olsa, daha çok bu tip sözler duysak, etrafımızdaki coğrafyalarda Türkiye ile ilişkisi olanlar açısından baktığımızda." diye konuştu.

Çelik, "Neden Hatay'ın Türkiye'ye bağlanması olumsuz bir durum olsun." diyerek, bu söylemlerin iç siyaset sebebiyle yapıldığı ya da oradaki solcu söylemin böyle olduğu yönündeki değerlendirmelere değindi.

Türkiye'nin en büyük gayretinin KKTC'nin bağımsız ve hür bir devlet olarak ayakta kalması, Rum ve Yunan tarafından yutulmaması, Kıbrıs Türkü'nün iki devletli çözüm çerçevesinde hür bir varlık olarak iki toplumlu yapı çerçevesinde yaşaması olduğunu ifade eden Çelik, buna karşı tezlerle ilgili Türkiye'nin tezlerini dillendirdiğini anlattı.