Kimse ilhaktan söz etmedi

Ömer KADİROĞLU

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın ‘The Guardian’ gazetesine yaptığı açıklama sonrasında başlayan tartışmalar devam ederken, olası bir çözümde Türkiye’nin garantörlüğünün devamını isteyen vatandaşlar ‘ilişkilerin gerilmesine’ karşı çıkıyor ve diyalog çağrısı yapıyor.

Diyalog’a konuşan vatandaşlar, şimdiye kadar herhangi bir kesimden ‘ilhak’ talebi gelmediğini belirtirken, bu yöndeki tartışmaların sonlandırılması gerektiğini söyledi. Vatandaşlar, KKTC’nin kendi ayakları üzerinde durmasının önemine dikkat çekti.



Ne dediler?..

Mehmet Kadiri

“Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya sorulan bir soruya karşılık Hatay ve ilhak konularına değinmiştir. Bu konuda Mustafa Akıncı’nın haklı olduğunu düşünüyorum. Bu topraklar şu anda Avrupa toprağıdır ve Türkiye burada garantör olarak bulunuyor. Cumhurbaşkanı adaylarından seçilecek olan kişinin Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini korumasını Türkiye ile olan iyi ve saygın ilişkilerini devam ettirmesini bekliyoruz.”

Selçuk Ekendal

“Gereksiz bir tartışma ortamı yaratıldı. Kıbrıs Türk halkı bu adanın Türkiye tarafından ilhak edilmesini istemiyor. Türkiye’nin de zaten bu yönde resmi bir açıklaması yok. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın bu söylemini fırsat bilen belirli kesimler hemen hücum ettiler. Bir ülkenin Cumhurbaşkanına karşı ağır ithamlarda bulunmaya devam ediyorlar. Akıncı’yı hainlikle suçlamaları kabul edilir bir durum değildir.”

Hilmi Refik

“Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yaptığı açıklamalarında Hatay ve ilhak konularına değinmiş olması normaldir ancak cevabı kendi halkına bırakmalıydı. Dıştan gelenlerin bu açıklamalar üzerine ileri geri konuşması yanlıştır. Burada bir seçim var ve eğer Sn. Akıncı’nın davranışı yanlışsa buna Kıbrıs Türk halkı karar vermelidir. Ayrıca Türkiye bugüne kadar Kıbrıs’ın ilhakını istediğine yönelik bir görüş ortaya koymamıştır.”

Necati Karavezirler

“Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yapmış olduğu açıklamaları destekliyorum. Burada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti var ve bu devlet yaşatılmalıdır. Cumhurbaşkanı adaylarından seçilecek olan kişinin Kıbrıs Türk halkının haklarını ve menfaatlerini koruması beklentisi içerisindeyim. Ülke menfaatleri için çalışmalıdır.”

Şaban Avcı

“Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yaptığı açıklamada Hatay ve ilhak konularına değinmesi hakkında bir bilgim yok ancak Türkiye’nin eskiden Kıbrıs’ı ilhak etme yönünde bir çabası vardı. Her ne kadar Türkiye ilhak durumunu reddetse de bu yönde bir istekleri vardı.”

Ahmet Gaziler

“Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yaptığı açıklamalarda haklı olduğu için Hatay ve ilhak konularına değindi. Türkiye Kıbrıs’ın ilhakını istiyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında o makamda Kıbrıs Türkünün haklarını koruyup, ülke menfaatleri için çalışacak ve Türkiye’nin garantörlüğünde Kıbrıs sorununu çözüme ulaştıracak birisinin olmasını istiyorum.”

Osman Orundalı

“Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Hatay ve ilhak konularına değinmesini doğru buluyorum. Türkiye’nin garantörlüğü olmadan olmuyor ancak Kıbrıs’ın ilhakı da kabul edilemez. Kıbrıslı Türklerin kendi ayaklarının üzerinde durması gerekiyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak ve bu seçim sonrasında kazanan kişinin Kıbrıs Türk halkının haklarını koruyacak çalışmalar yapmasını bekliyoruz.”

Emin Yarımoğlu

“Mustafa Akıncı’nın Cumhurbaşkanı olarak bazı açıklamaları oldu ve doğal olarak olacaktır da.

Ancak bu açıklamaları tasvip etmiyorum. Hepimiz Türk’üz ve birlik beraberlik içerisinde olmamız gerekiyor. Türkiye’nin Kıbrıs’ın ilhakını istemesi durumu yok zaten.”

Kemal Cesuroğlu

“Türkiye’nin Kıbrıs’ın ilhakını istediğine dair bir durum yoktur. Burada ayrı bir devlet var ve bu devlet Türkiye garantörlüğünde yaşatılmalıdır. Cumhurbaşkanlığı seçimi kazanan ve bu ülkede Cumhurbaşkanı olacak kişiden beklentimiz devlete sahip çıkması, Türkiye ile ilişkileri iyi tutması, iş birliği içerisinde çalışmaları daha iyi bir şekilde yürütmesidir.”

Jale Cesuroğlu

“Kıbrıs bir devlettir ve bu ülke yaşatılmalıdır. Türkiye’nin Kıbrıs’ın ilhakını istemesi kabul edilemez. Tanınmamış bir ülke olsak da ileride dünya tarafından kabul edilmemiz söz konusu olabilir. Türkiye’nin garantörlüğünde KKTC devleti yaşatılmalıdır. Cumhurbaşkanı olan kişilerden de beklentimiz bu devleti yaşatması ve bu toplumun haklarını korumasıdır.”