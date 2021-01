"Muhalefetin yapıcı tutumu takdire şayan"

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu dün, 10 milyar 210 milyon Türk Lirası olarak öngörülen 2021 Mali Yılı Bütçesi’ni oy çokluğuyla kabul ederek bütçe görüşmelerini tamamladı.

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu başkanlığında dün saat 12.00’de başlayan Meclis Genel Kurulu’nda, Danışma Kurulu’nun aldığı kararla 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısının bugünkü gündemi de birleştirilip tamamlanmasına karar verildi ve bütçe görüşmeleri dün tamamlandı.

Başbakan Hamza Ersan Saner ve siyasi parti başkanlarının konuşmalarının ardından Genel Kurul’un gündeminde yer alan bütçeler tek tek okunarak onaylandı. Daha sonra bütçenin tamamı okunarak onaylandı ve bütçe görüşmeleri tamamlandı.

Dünkü oturumda sırasıyla, 121 milyon 345 bin 100 Türk Liralık Dışişleri Bakanlığı bütçesi,116 milyon 923 bin 200 Türk Liralık Turizm ve Çevre Bakanlığı bütçesi, 493 milyon 983 bin 400 Türk Liralık Polis Genel Müdürlüğü bütçesi, 352 milyon 10 bin 900 TL’lik İçişleri Bakanlığı bütçesi, 400 milyon 811 bin 600 Türk Liralık Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi,157 milyon 954 bin 400 Türk Liralık Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bütçesi, 4 milyar 793 milyon 753 bin 100 Türk Liralık Maliye Bakanlığı bütçesi, oy çokluğu ile onaylandı. 10 milyar 210 milyon Türk Liralık Gelirler bütçesi, de oy çokluğuyla kabul edildi.

Cumhuriyet Meclisi’nin 1 Şubat Pazartesi günkü oturumu Covid-19 önlemleri çerçevesinde 4 Şubat Perşembe günü saat 10.00’a ertelendi.

Saner’den parti başkanlarına teşekkür

Bugünkü bütçe görüşmeleri sırasında ilk sözü alan Başbakan Ersan Saner, Covid-19 salgınından ülkenin direkt etkilendiğinin ortada olduğuna işaret ederek, bazı bölgelerde kısmi sokağa çıkma yasağı kararı alındığını, bulaş sayısının artması nedeniyle başka bir karar daha üretileceğinin aşikar olduğunu söyledi.

Tüm parti başkanlarının bütçe görüşmelerinin dün tamamlanmasına ilişkin yaklaşımının çok olumlu olduğunu ifade eden Başbakan Saner, parti başkanlarına bu konuda gösterdikleri çabadan ötürü teşekkür etti.

Varılan mutabakat gereği bütçenin bugün tamamlanması kararı aldıklarını belirten Başbakan Saner, geriye kalan tüm kurumlar ve bakanlıkların bütçelerinin görüşülmesinde sadece parti başkanları veya bir milletvekilinin konuşma yaparak, sadece bütçenin okunarak oylanması konusunda hem fikir olduklarını anlattı.

Başbakan Saner, “Birlikte hareket ediyoruz” mesajına yaptıkları katkıdan ötürü tüm parti başkanları, milletvekilleri ve bağımsız milletvekillerine teşekkür etti.

Özersay: Siyaset yapma zamanı değil

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, siyaset yapma zamanı olmadığını belirterek, salgın ilk patlak verdiğinde de bunu dile getirdiklerini, şimdi de yinelediklerini söyledi.

Soğukkanlı olmak ancak bilinçli bir şekilde hareket etmek gerektiğini ifade eden Özersay, HP olarak her türlü desteğe hazır olduklarını kaydetti.

Öneri ve istişareye hazır olduklarını vurgulayan Özersay, toplumsal bir uzlaşı anlayışıyla hareket edilmesi gerektiğini, bu anlayışla istişareye hazır olduklarını vurguladı.

Başbakanlığa bağlı polis konusunda bir şeyler yapılması gerektiğini belirten Özersay, polis teşkilatında FETÖ bağlamında bir takım ilgisi bağı olduğu düşünülen konular yaşandığını, bunların bir an önce sonuçlandırılması gerektiğini kaydetti.

5 yıldır davaların sonuçlandırılamamasını ve adı geçen kişilerin göreve devam etmesini eleştiren Özersay, demokrasi ve insan hakları açısından bu konunun bir an önce Türkiye ile gerekli iş birliği yapılarak tamamlanması gerektiğini kaydetti.

Erhürman: Süreç ortak akılla yönetilmeli

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da, Başbakan Saner’le önceki akşam yaptıkları telefon görüşmesi sonrasında bütçe görüşmelerini bugün tamamlama kararı aldıklarını söyledi.

Bütçe görüşmelerinin muhalefet için önemine işaret eden Erhürman, bunun ortak bir çaba göstermek açısından önemli olduğunu vurguladı.

Bunun, “Meclis görüşmeleri lükstü bundan kaçınalım” diye anlaşılmaması gerektiğini de vurgulayan Erhürman, daha önceki kapanma döneminde yapılmayan bir şeyin yapılmasını istediklerini ve tüm parti başkanları ile bir toplantı yapılmasını talep ettiklerini, bu toplanın da salı günü yapılması kararı alındığını dile getirdi.

Sürecin başından bu yana bir kriz masası merkezi önerileri olduğunu, bu öneriyi tekrar ettiklerini, bu süreci bir kriz içinde olunduğunun farkında olarak yürütmek gerektiğini vurgulayan Erhürman, sürecin ortak akılla yönetilmesinin önemine işaret etti.

Erhürman, ekonomi, maliye, eğitim ve çalışma yaşamı bacağında çok önemli kayıplar olduğunu ve bunun artmaya devam edeceğini, bunun minimize edilmesinin önemli olduğunu kaydetti.

İki tezkereye oy birliği

Meclis Genel Kurulu’nda dün iki tezkere oylanarak oy birliğiyle kabul edildi.

İlk olarak, pandemi önlemleri çerçevesinde Genel Kurul çalışmalarına ara verilmesi, gelecek birleşimin ertelenmesine ilişkin karar okundu ve 1 Şubat Pazartesi günkü birleşimin, 4 Şubat Perşembe saat 10.00’a ertelenmesi oy birliğiyle kabul edildi.

KIB-TEK İhalelerinde Usulsüzlük Yapılıp Yapılmadığını İncelemek Üzere Oluşturulan Meclis Araştırma Komitesi’nin çalışmalarını devam ettirip tamamlamasına olanak vermek için ek süre talep edilmesine yönelik tezkere de oy birliğiyle kabul edildi.

Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2021, 11:34