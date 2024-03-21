Mühendis olacaktı

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’ta yazılım mühendisliği fakültesinde eğitim gören ve geçtiğimiz gün aniden fenalaşarak 27 yaşında hayatını kaybeden Onur Kayabaşı’nın ciddi şekilde darp edildiği ortaya çıktı.

Kayabaşı’nın 13 Mart gecesi Girne’de bir eğlence mekanının önünde, Mustafa Babaç tarafından başına tokat, karnına tekme atılarak ciddi şekilde darp edildiği belirlendi.

Kayabaşı’nın, olaydan bir gün sonra, yani Tıp Bayramı olan 14 Mart günü karın ağrısı şikayetiyle Girne Akçiçek Hastanesine gittiği ve kısa bir süre sonra ‘ciddi bir sorun’ yaşamadığı gerekçesiyle taburcu edildiği kaydedildi.

Kayabaşı’nın 17 Mart’ta evinde olduğu bir esnada aniden rahatsızlanarak hayatını kaybettiği açıklandı.

Meydana gelen ölümün ardından tutuklanan Babaç mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada Kayabaşı’na Adli Tıp Uzmanı İdris Deniz tarafından otopsi yapıldığı, ilk etapta karnına aldığı darbe sonucu organlarında oluşan kan pıtısından dolayı ölmüş olabileceği ancak kesin sonucun ileri tetkiklerin artından netleşeceği belirtildi.

Başına ve karnına darbe aldı

Polis, 17 Mart 2024 tarihinde saat 18.55 sıralarında Girne’de sakin Onur Kayabaşı’nın ikametgahı içerisinde aniden fenalaşarak vefat ettiğini söyledi.

Polis, 18 Mart 2024 tarihinde yapılan otopsi neticesinde Kayabaşı’nın kesin ölüm sebebinin net olarak tespit edilememesine rağmen, karın bölgesine (pankreas) aldığı darbeden dolayı organlarında oluşan kan pıhtısına bağlı hayatını kaybetmiş olabileceğinin öğrenildiğini söyledi. Polis, ancak Kayabaşı’nın kesin ölüm sebebinin yapılacak tetkik sonucu belirleneceğini ifade etti.

Polis, Kayabaşı’nın karnına aldığı darbeden ölmüş olabileceğine dair uzman görüşü üzerine 13 Mart tarihinde onu darp eden Babaç’ın tutuklandığını belirtti. Polis, Girne’de faaliyet gösteren bir eğlence mekanının ön kısmında, Mustafa Babaç’ın kendisine küfür ettiği ve arkadaşını darp ettiği gerekçesi ile Onur Kayabaşı’nın başına sağ eli ile tokat vurarak, karın bölgesine tekme atmak suretiyle ciddi bir şekilde darp ettiğini kaydetti.

Polis, darp edilen Kayabaşı’nın 14 Mart 2024 tarihinde Girne Akçiçek Hastanesi Acil servisine "sol yan abdominal bölgeye tekme vurulması" şikayetiyle giderek muayene olduğunu ve sonrasında taburcu edildiğini belirtti. Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını ifade ederek, 3 gün süre istedi.

Mahkeme, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.