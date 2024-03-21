2 ayda yargı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Yeniboğaziçi’nde düzenlenen uyuşturucu operasyonu sonucu 115 gram hintkeneviri ile bir gram kokainle yakalanan Hüseyin Gazi, dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Mehmet Şener, 12 Mart’ta, zanlının Yeniboğaziçi’nde bulunan evinde uyuşturucu madde olduğuna dair bilgi aldıklarını söyledi. Polis, zanlının, aynı tarihte aracıyla seyir halinde tespit edilerek alıkonulduğunu ve araçta yapılan arama sonucunda, motor kısmında, poşet içerisinde 10 gram hintkeneviri bulunduğunu hatırlattı. Polis, zanlının evinde yapılan arama sonucunda ise yatak odasında 10 farklı naylon poşette, 100 gram hintkeneviri ile bir gram kokain bulduklarını anımsattı.

Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, ağır ceza mahkemesinde yargılanacak olan zanlının, davaları görüşülünceye kadar cezaevine gönderilmesini talep etti. Mahkeme, zanlının, 2 ayı geçmemek şartıyla, davaları görüşülünceye kadar Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.